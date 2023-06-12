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Limonlu muhallebi tarifi: Yaz aylarında içinizi ferahlatacak lezzet
Hem kolay hem de ferahlatan bir tat arayanlar için dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz limonlu muhallebi tarifi, her yiyenin damağında eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatacak. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 12.06.2023
08:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
08:43
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
1 litre süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı mısır nişastası (daha kıvamlı isterseniz 3 yemek kaşığı)
6 yemek kaşığı tozşeker
2 adet limon kabuğu rendesi
Yarım çay kaşığı toz zerdeçal
1 adet limonun suyu
1 yemek kaşığı tereyağ
1 paket vanilya
Üzeri için;
Hindistan cevizi
Fıstık içi veya fındık
YAPILIŞI
Tencereye süt, un, nişasta, tozşeker, limon kabuğu rendesi ve zerdeçalı koyup çırpıcı ile iyice çırpın ve ocağın altını açın.
Kaynayıp göz göz olduktan sonra içine tereyağ, limon suyu ve vanilyayı ekleyin biraz daha çırpıp hepsi karışınca altını kapatın ve servis edeceğiniz kaplara eşit olarak bölün.
Soğuyunca üzerine hindistan cevizi, fındık & fıstık dilediğiniz gibi süsleyin.
En az 2 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapın. Afiyet olsun.
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