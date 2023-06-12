Limonlu muhallebi tarifi: Yaz aylarında içinizi ferahlatacak lezzet

Hem kolay hem de ferahlatan bir tat arayanlar için dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz limonlu muhallebi tarifi, her yiyenin damağında eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatacak. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 08:43
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası (daha kıvamlı isterseniz 3 yemek kaşığı)
  • 6 yemek kaşığı tozşeker
  • 2 adet limon kabuğu rendesi
  • Yarım çay kaşığı toz zerdeçal
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 paket vanilya

Üzeri için;

  • Hindistan cevizi
  • Fıstık içi veya fındık

YAPILIŞI

  • Tencereye süt, un, nişasta, tozşeker, limon kabuğu rendesi ve zerdeçalı koyup çırpıcı ile iyice çırpın ve ocağın altını açın.
  • Kaynayıp göz göz olduktan sonra içine tereyağ, limon suyu ve vanilyayı ekleyin biraz daha çırpıp hepsi karışınca altını kapatın ve servis edeceğiniz kaplara eşit olarak bölün.
  • Soğuyunca üzerine hindistan cevizi, fındık & fıstık dilediğiniz gibi süsleyin.
  • En az 2 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapın. Afiyet olsun.

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