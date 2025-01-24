Limonun en tatlı hali: Kusursuz cheesecake tarifi

Evde pastane kalitesinde bir tatlı yapmak ister misiniz? Ferahlatıcı limon aromasıyla damakları şenlendiren bu cheesecake tarifi, hem pratik hazırlığı hem de mükemmel lezzetiyle tatlı krizlerinize çözüm olacak. İşte adım adım limonlu cheesecake yapımı!

Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:02

YAPILIŞI

Malzemeler:

Taban için:

2 paket burçak bisküvi (veya istediğiniz bir çeşit)

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Cheesecake harcı için:

600 gram krem peynir (labne peyniri veya mascarpone)

200 ml krema

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 limonun suyu ve kabuğunun rendesi

Limon sosu için:

1 su bardağı su

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 limonun suyu

1 limonun kabuğu rendesi

YAPILIŞI:

Tabanı hazırlayın:

Bisküvileri robottan geçirerek un haline getirin.

Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

Karışımı kelepçeli bir kalıbın (22-24 cm) tabanına bastırarak yayın.

Buzdolabında harcı hazırlayana kadar dinlendirin.

Cheesecake harcını hazırlayın:

Krem peyniri ve şekeri mikserle pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Kremayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Yumurtaları tek tek ekleyerek düşük devirde çırpın (fazla çırpmayın).

Un, nişasta, limon suyu ve rendesini ekleyip karıştırın.

Pişirme:

Cheesecake harcını buzdolabından çıkardığınız tabanın üzerine dökün.

Kalıbı su dolu bir fırın tepsisinin içine yerleştirin (çatlama riskini azaltmak için).

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin. (Kenarı sabit, ortası hafif sallanıyorsa olmuş demektir.)

Fırından alıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından buzdolabında 4-5 saat dinlendirin.

Limon sosu hazırlayın:

Su, şeker, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve nişastayı bir tencerede karıştırın.

Orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Hafif soğuyunca cheesecake'in üzerine dökün ve yayın.

Dinlendirme:

Cheesecake'i buzdolabında en az 2 saat daha dinlendirebilirsiniz.

Servis:

Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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