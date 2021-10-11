Milföyden profiterol tarifi: Milföy hamuruyla profiterol nasıl yapılır?
Profiterol, en çok sevilen tatlılardan biri olmakla birlikte, birçok farklı malzemeyle de yapılması mümkündür. Profiterol hamurunu yapamayacak durumda olanlar için kedidili bisküvisi, etimek ve milföyle yapılan versiyonları bulunmaktadır. Milföyle yapılan versiyonu da oldukça kolaydır. İşte milföy hamuruyla profiterol tarifi.
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:42Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:42
12 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
Hamuru için:
Yarım paket milföy hamuru (yaklaşık 10 adet)
Kreması için:
3 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
1 çorba kasesi tereyağı
3 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı nişasta
1 adet yumurtanın sarısı
1 paket vanilin
1 paket krema
Üzeri için:
1 paket toz çikolata sosu
2 su bardağı süt
60-70 gram bitter çikolata
AŞÇININ NOTU
Kremasını döküp yaydıktan sonra isteğe göre meyve de ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Milföyleri dizin. Biraz yumuşadıktan sonra her dilimi dörde bölerek 40 adet küçük kare elde edin.
180 derece önceden ısıtılmış fırına sürüp üzerleri kızarıp kabarana (15-20 dakika) kadar pişirin. Sonrasında çıkartıp soğumaya bırakın.
Kreması içinse bir tencereye vanilin, tereyağı ve krema hariç diğer malzemeleri koyun. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
Ocaktan aldığınız tencerenin içine vanilin, tereyağı ve kremayı ekleyip mikser veya çırpıcı ile çırpın.
Arada karıştırarak soğutun.
Çikolata sosunu 2 bardak sütle pişirdikten sonra çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar iyice karıştırın.
Çikolata sosunun üzeri kabuk bağlamaması adına arada karıştırarak soğutun.
Soğuyan milföy karelerini ortasında ayırın ve alt katlarını borcama dizin. Bu kısma soğuyan kremayı dökerek yayın.
Daha sonra milföylerin üst katını kapatın ve üstüne çikolata sosunu dökün.