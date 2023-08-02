Mozaik pasta tarifi: Her seferinde tam kıvamında olacak

Tatlılar arasında eski ve önemli bir yere sahip mozaik pasta çoğumuzun sevdiği özel bir tada sahip. Biskuvi ile çikolatanın birleşiminden oluşan bu enfes tatlının yapımı ne kadar kolay olsa da kıvamını tutturmak zorlu olabilir. Bu tarif ise her seferinde size tam kıvamında mozaik pasta yapma imkanı sunacak...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:18
  • 8-10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 471 kcal

MALZEMELER

  • 200 gram çikolata (bitter veya sütlü tercih edebilirsiniz)
  • 200 gram tereyağı
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı hazır kakaolu bisküvi (kırılmış)
  • Yarım su bardağı süt
  • Bir tutam tuz
  • İsteğe bağlı: Hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi (süsleme için)

YAPILIŞI

  1. Öncelikle bir tencereye tereyağını ekleyin ve kısık ateşte eritin. Eritilmiş tereyağına çikolatayı ekleyin ve çikolata da eriyene kadar karıştırarak ısıtmaya devam edin.
  2. Eritilmiş tereyağı ve çikolata karışımına kakao ve toz şekeri ekleyin. Karışımı sürekli karıştırarak homojen bir kıvama gelene kadar pişirin. Bir tutam tuz ekleyin ve ocaktan alın.
  3. Daha sonra kırılmış kakaolu bisküvileri ekleyin ve karışımı iyice birbirine yedirin. Sütü de ekleyerek kıvamı daha yumuşak hale getirebilirsiniz.
  4. Kare veya dikdörtgen bir pasta kalıbını streç filmle kaplayın. Karışımı kalıba dökün ve düzgün bir şekilde yayın.
  5. Üzerini düzeltmek için bir spatula veya kaşıkla bastırarak sıkılaştırın ve düzleştirin.
  6. Mozaik pastayı buzdolabında en az 3-4 saat veya tercihen bir gece boyunca soğumaya bırakın.
  7. Soğuyan mozaik pastayı ters çevirerek servis tabağına alın ve üzerini hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi gibi istediğiniz malzemelerle süsleyin. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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