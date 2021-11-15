Muhallebili tiramisu tarifi: Borcamda muhallebili tiramisu nasıl yapılır?

Borcamda tiramisu yapılışı diğer tiramisulara göre oldukça kolay. Elbette muhallebili hemen hemen her pastada olduğu gibi borcamda muhallebili tiramisu yaparken de önce kekini hazırlayacağız.

İlk olarak bir karıştırma kabına yumurtayı ve şekeri alalım. Bir mikser yardımıyla yumurta ve şeker karışımı köpük köpük olana kadar çırpalım.

Ardından karışımın içine sıvı yağı, sütü, kakaoyu, vanilyayı, kabartma tozunu ve unu da koyalım. Tüm malzemeleri yine bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpalım.

Dikdörtgen bir borcam alalım ve borcamı güzelce yağlayalım. Yağladığımız borcama kek hamurunu boşaltalım.

Fırınımızın ısısını 180 dereceye ayarlayalım ve ısınması için açalım. Fırınımız ısındıktan sonra borcamı fırına yerleştirip pişmesi için bırakalım.

Tiramisumuzun keki 180 derece ısıdaki fırında pişerken muhallebiyi hazırlayalım.

Bir tencereye sütü, şekeri, unu ve sarısını ayırdığımız yumurtayı koyup karıştıralım. Bunun için bir çırpma teli kullanabilirsiniz.

Ocağın altını alalım ve karıştırmayı hiç bırakmadan muhallebiyi kısık ateşte kaynatalım.

Muhallebi göz göz patlayınca ocağın altını kapatalım ve bir kenarda soğumasını bekleyelim. Bu sırada fırındaki kek pişmişse onu da fırından çıkarıp soğuması için bir kenara koyalım.

Şimdi kekimizi ıslatmak için kahveli karışımı hazırlayalım. Bir kase içinde sütü, şekeri ve kahveyi iyice karıştıralım.

Tiramisunun keki soğuduktan sonra az önce hazırladığımız kahveli sütlü karışımla kekin her yeri ıslanacak gibi keki ıslatalım.

Kek ıslandıysa yeniden muhallebiye dönelim. Muhallebinin içinde en başında içine koymadığımız labne peynirini de koyalım ve pürüzsüz bir görüntü elde edene kadar karıştıralım.

Muhallebiyi kekin üzerine güzelce yaylım ve bir spatula ile de düzeltelim. Ardından tiramisuyu buzdolabına yerleştirip soğumasını bekleyelim.

Tramisu tamamen soğuduktan sonra üzerine kakao serpelim ve dinlenmeye bırakalım. Buzdolabında dinlendirebilir, birkaç saat sonra da servis yapabilirsiniz. İşte bu kadar.