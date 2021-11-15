Muhallebili tiramisu tarifi: Borcamda muhallebili tiramisu nasıl yapılır?
Canımız doya doya tatlı yemek istediğinde ya da misafirlerimize midemiz kadar gözümüzü de doyuracak bir tatlı ikram etmek istediğimizde aklımıza ilk gelen tatlılardan biri de tiramisu oluyor. Tiramisu tatlısı özellikle labne peynir de koyulan muhallebisi nedeniyle tadı oldukça farklı olan ama yiyenin bir daha vazgeçemediği tatlılardan biri. Evde tiramisu yaparken daha pratik olması için kek kalıbı değil de borcam kullanırsanız, keki kalıptan çıkarmak için uğraşmanıza gerek kalmaz. Peki, Borcamda muhallebili tiramisu nasıl yapılır? İşte borcamda Muhallebili tiramisu tarifi
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:25Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:25
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 çay bardağı un
Muhallebisi için:
3,5 su bardağı süt
1,5 çay bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı un
1 yumurta (sadece sarısı)
200 gr labne peyniri
Keki ıslatmak için:
1 ,5 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı granül kavhe
2 yemek kaşığı toz şeker
Süslemek için:
Kakao
AŞÇININ NOTU
Tiramisunun muhallebisine labne peyniri koyduktan sonra muhallebinin topar topak olmamasına dikkat edin. topaklaşma oluyorsa mikserle muhakkak dümdüz olana kadar çırpın. Afiyet olsun.
YAPILIŞI
Borcamda tiramisu yapılışı diğer tiramisulara göre oldukça kolay. Elbette muhallebili hemen hemen her pastada olduğu gibi borcamda muhallebili tiramisu yaparken de önce kekini hazırlayacağız.
İlk olarak bir karıştırma kabına yumurtayı ve şekeri alalım. Bir mikser yardımıyla yumurta ve şeker karışımı köpük köpük olana kadar çırpalım.
Ardından karışımın içine sıvı yağı, sütü, kakaoyu, vanilyayı, kabartma tozunu ve unu da koyalım. Tüm malzemeleri yine bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpalım.
Dikdörtgen bir borcam alalım ve borcamı güzelce yağlayalım. Yağladığımız borcama kek hamurunu boşaltalım.
Fırınımızın ısısını 180 dereceye ayarlayalım ve ısınması için açalım. Fırınımız ısındıktan sonra borcamı fırına yerleştirip pişmesi için bırakalım.
Tiramisumuzun keki 180 derece ısıdaki fırında pişerken muhallebiyi hazırlayalım.
Bir tencereye sütü, şekeri, unu ve sarısını ayırdığımız yumurtayı koyup karıştıralım. Bunun için bir çırpma teli kullanabilirsiniz.
Ocağın altını alalım ve karıştırmayı hiç bırakmadan muhallebiyi kısık ateşte kaynatalım.
Muhallebi göz göz patlayınca ocağın altını kapatalım ve bir kenarda soğumasını bekleyelim. Bu sırada fırındaki kek pişmişse onu da fırından çıkarıp soğuması için bir kenara koyalım.
Şimdi kekimizi ıslatmak için kahveli karışımı hazırlayalım. Bir kase içinde sütü, şekeri ve kahveyi iyice karıştıralım.
Tiramisunun keki soğuduktan sonra az önce hazırladığımız kahveli sütlü karışımla kekin her yeri ıslanacak gibi keki ıslatalım.
Kek ıslandıysa yeniden muhallebiye dönelim. Muhallebinin içinde en başında içine koymadığımız labne peynirini de koyalım ve pürüzsüz bir görüntü elde edene kadar karıştıralım.
Muhallebiyi kekin üzerine güzelce yaylım ve bir spatula ile de düzeltelim. Ardından tiramisuyu buzdolabına yerleştirip soğumasını bekleyelim.
Tramisu tamamen soğuduktan sonra üzerine kakao serpelim ve dinlenmeye bırakalım. Buzdolabında dinlendirebilir, birkaç saat sonra da servis yapabilirsiniz. İşte bu kadar.