Pavlova tarifi: Bildiğiniz tatlılardan çok başka!

Pavlova, genellikle çırpılmış yumurta beyazları, şeker ve sirke veya limon suyu kullanılarak yapılan, dışı kıtır içi yumuşak, hafif bir tatlıdır. İsmi, Rus balerin Anna Pavlova'dan gelir. Pavlova, genellikle meyvelerle veya krema ile süslenir ve hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneğidir. Bambaşka bir tatlı deneyimi için bu lezzeti deneyebilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:22Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:22
6 Kişilik
Ev Yapımı
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Pişirme:
60 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
270 kcal
MALZEMELER
4 adet yumurta beyazı
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı sirke veya limon suyu
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
1 su bardağı taze meyve (çilek, böğürtlen, muz gibi)