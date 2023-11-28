Pavlova tarifi: Bildiğiniz tatlılardan çok başka!

Pavlova, genellikle çırpılmış yumurta beyazları, şeker ve sirke veya limon suyu kullanılarak yapılan, dışı kıtır içi yumuşak, hafif bir tatlıdır. İsmi, Rus balerin Anna Pavlova'dan gelir. Pavlova, genellikle meyvelerle veya krema ile süslenir ve hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneğidir. Bambaşka bir tatlı deneyimi için bu lezzeti deneyebilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif...

Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:22
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Doğum Günü Sevgililer Günü Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 270 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta beyazı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı sirke veya limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
  • 1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı taze meyve (çilek, böğürtlen, muz gibi)

YAPILIŞI

  • Fırını 150°C'ye ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  • Yumurta beyazlarını mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
  • Şekerin yarısını ekleyin ve karışımın sertleşene kadar çırpın. Geri kalan şekeri ekleyin ve parlak, sert tepe oluşturana kadar çırpın.
  • Sirke veya limon suyunu ekleyin, mısır nişastasını ve vanilini ekleyin. Hafifçe karıştırın.
  • Hazırlanan karışımı yağlı kağıdın üzerine dökün, yuvarlak bir şekil oluşturun.
  • Önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişirin veya kabuğu altın rengine dönene kadar pişirin.
  • Fırını kapatın ve pavlovayı soğumaya bırakın.
  • Soğuduktan sonra üzerine taze meyvelerle süsleyin.

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