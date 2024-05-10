Pratik churros tarifi: Yeni bir lezzet arayanlara

Churros, İspanyol mutfağının sevilen bir tatlısıdır. Çıtır dış kabuğu ve yumuşacık iç kısmıyla tanınan bu lezzet, genellikle tarçın veya pudra şekeri ile servis edilir. Hazırlanması oldukça kolay olan churros, evde yapılabilen enfes bir atıştırmalıktır. Sıcak ve taze olarak servis edildiğinde, misafirlerinizin ve ailenizin favorisi olacak bu lezzetli atıştırmalık, özellikle çikolata sosu ile servis edildiğinde bir başka lezzete dönüşür.

Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 07:42
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 225 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı su
  • 1/2 su bardağı tereyağı veya margarin
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1/4 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı un
  • 2 büyük boy yumurta
  • Kızartmak için ayçiçek yağı
  • Üzeri için pudra şekeri veya tarçın

YAPILIŞI

  1. Bir tencerede su, tereyağı veya margarin, toz şeker ve tuzu orta ateşte kaynatın.
  2. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve unu ekleyin. Sürekli karıştırarak hamur topaklanıp tencerenin içini temizleyene kadar pişirin. Ocaktan alın ve 5 dakika soğumaya bırakın.
  3. Hamur soğuduktan sonra, karıştırarak yumurtaları tek tek ekleyin. Her yumurta ekledikten sonra hamuru iyice karıştırın.
  4. Kızartma için uygun bir tavada yağı orta ateşte ısıtın.
  5. Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına doldurun. Tavaya sıkma torbasıyla uzun şeritler halinde sıkarak kızartın. Altın rengini alana kadar her iki tarafını da kızartın.
  6. Kızaran churros'ları havlu kağıt üzerine alarak yağını süzün.
  7. Üzerlerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri veya tarçın serpin.
  8. Sıcak servis yapın ve dilediğiniz bir çikolata sosu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA