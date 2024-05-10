Pratik churros tarifi: Yeni bir lezzet arayanlara

Churros, İspanyol mutfağının sevilen bir tatlısıdır. Çıtır dış kabuğu ve yumuşacık iç kısmıyla tanınan bu lezzet, genellikle tarçın veya pudra şekeri ile servis edilir. Hazırlanması oldukça kolay olan churros, evde yapılabilen enfes bir atıştırmalıktır. Sıcak ve taze olarak servis edildiğinde, misafirlerinizin ve ailenizin favorisi olacak bu lezzetli atıştırmalık, özellikle çikolata sosu ile servis edildiğinde bir başka lezzete dönüşür.
Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:40Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 07:42
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
225 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı su
1/2 su bardağı tereyağı veya margarin
1 yemek kaşığı toz şeker
1/4 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı un
2 büyük boy yumurta
Kızartmak için ayçiçek yağı
Üzeri için pudra şekeri veya tarçın
YAPILIŞI
Bir tencerede su, tereyağı veya margarin, toz şeker ve tuzu orta ateşte kaynatın.
Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve unu ekleyin. Sürekli karıştırarak hamur topaklanıp tencerenin içini temizleyene kadar pişirin. Ocaktan alın ve 5 dakika soğumaya bırakın.
Hamur soğuduktan sonra, karıştırarak yumurtaları tek tek ekleyin. Her yumurta ekledikten sonra hamuru iyice karıştırın.
Kızartma için uygun bir tavada yağı orta ateşte ısıtın.
Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına doldurun. Tavaya sıkma torbasıyla uzun şeritler halinde sıkarak kızartın. Altın rengini alana kadar her iki tarafını da kızartın.
Kızaran churros'ları havlu kağıt üzerine alarak yağını süzün.
Üzerlerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri veya tarçın serpin.
Sıcak servis yapın ve dilediğiniz bir çikolata sosu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!