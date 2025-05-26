Pratik sufle tarifi: Sadece 2 dakikada hazır

Tatlı kriziniz geldiğinde mutfakta saatler harcamanıza gerek yok! Sadece birkaç malzeme ve 2 dakikanızı ayırarak, dışı yumuşacık, içi akışkan enfes bir sufle hazırlayabilirsiniz. Bu pratik tarif, ani gelen misafirler ya da tatlı kaçamakları için harika bir çözüm.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 08:55

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

1/4 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı)

2-3 parça bitter çikolata (içi akışkan olsun diye)

HAZIRLANIŞI

Tereyağını mikrodalgaya dayanıklı bir kupa ya da kaseye alın, 20-30 saniye kadar mikrodalgada eritin.

Üzerine un, kakao ve şekeri ekleyip karıştırın.

Ardından yumurta ve sütü ilave edin, pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın.

İsteğe bağlı olarak kabartma tozunu da ekleyin.

Ortasına 2-3 parça çikolata batırın (lava etkisi için).

Mikrodalgada yaklaşık 1-1.5 dakika pişirin. (Süre mikrodalganızın gücüne göre değişebilir.)

Ilıkken servis edin.

Servis Önerisi

Üzerine pudra şekeri serpebilir veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?