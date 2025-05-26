Pratik sufle tarifi: Sadece 2 dakikada hazır

MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı süt
1/4 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı)
2-3 parça bitter çikolata (içi akışkan olsun diye)
HAZIRLANIŞI
Tereyağını mikrodalgaya dayanıklı bir kupa ya da kaseye alın, 20-30 saniye kadar mikrodalgada eritin.
Üzerine un, kakao ve şekeri ekleyip karıştırın.
Ardından yumurta ve sütü ilave edin, pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın.
İsteğe bağlı olarak kabartma tozunu da ekleyin.
Ortasına 2-3 parça çikolata batırın (lava etkisi için).
Mikrodalgada yaklaşık 1-1.5 dakika pişirin. (Süre mikrodalganızın gücüne göre değişebilir.)
Ilıkken servis edin.
Servis Önerisi
Üzerine pudra şekeri serpebilir veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!