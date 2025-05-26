Pratik sufle tarifi: Sadece 2 dakikada hazır

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

1/4 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı)

2-3 parça bitter çikolata (içi akışkan olsun diye)

HAZIRLANIŞI

Tereyağını mikrodalgaya dayanıklı bir kupa ya da kaseye alın, 20-30 saniye kadar mikrodalgada eritin.

Üzerine un, kakao ve şekeri ekleyip karıştırın.

Ardından yumurta ve sütü ilave edin, pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın.

İsteğe bağlı olarak kabartma tozunu da ekleyin.

Ortasına 2-3 parça çikolata batırın (lava etkisi için).

Mikrodalgada yaklaşık 1-1.5 dakika pişirin. (Süre mikrodalganızın gücüne göre değişebilir.)

Ilıkken servis edin.

Servis Önerisi

Üzerine pudra şekeri serpebilir veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!