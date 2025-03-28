Profiterol tarifi: Her lokması lezzet bombası...

Malzemeler:
Bir tencereye suyu ve tereyağını ekleyip kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra, tuzu ve unu ekleyin ve karıştırarak bir hamur kıvamına gelene kadar pişirin.
Hamur pürüzsüz hale geldikten sonra, ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Yumurtaları teker teker ekleyin, her birini iyice karıştırdıktan sonra diğerini ekleyin. Hamur pürüzsüz ve akışkan bir kıvam alana kadar karıştırın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamuru arzu ettiğiniz büyüklükte yuvarlak şekilde sıkın.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.
Bir tencerede sütü, şekeri ve unu karıştırın. Karışımı orta ateşte koyulaşana kadar pişirin.
Koyulaştıktan sonra vanilini ve tereyağını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
Çikolatayı küçük parçalara ayırın ve kremayı bir tencerede ısıtın.
Kremanın kaynamasına yakın, çikolatayı ekleyin ve karıştırarak erimesini sağlayın. Sos hazır!
Fırından çıkan profiterol hamurlarını ortadan dikkatlice kesin.
İçlerini kremayla doldurun.
Doldurduğunuz profiterolleri, hazırladığınız çikolata sosu ile üzerini kaplayın.
Soğuyup biraz sertleşmesini bekledikten sonra, profiteroller servise hazır. Afiyet olsun!