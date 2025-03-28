Profiterol tarifi: Her lokması lezzet bombası...

Dünyanın en lezzetli profiterolünü evde yapmayı öğrenmeye hazır mısınız? Hem kolay hem de nefis bir tarif! Çıtır çıtır hamuru, kreması ve çikolata sosuyla bu tatlı sizi büyüleyecek! Misafirlerinize sunabileceğiniz mükemmel bir tarif arıyorsanız, bu profiterolü kaçırmayın! Detaylar sizi bekliyor, hemen deneyin!

Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 11:05

YAPILIŞI

Malzemeler:

Hamur İçin:

  • 1 su bardağı su
  • 100 gr tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 4 adet yumurta
  • 1 çimdik tuz

Krema İçin:

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolata Sosu İçin:

  • 100 gr çikolata
  • 1/2 su bardağı krema

Yapılışı:

1. Hamurun Hazırlanması:

  1. Bir tencereye suyu ve tereyağını ekleyip kaynamaya bırakın.

  2. Kaynamaya başladıktan sonra, tuzu ve unu ekleyin ve karıştırarak bir hamur kıvamına gelene kadar pişirin.

  3. Hamur pürüzsüz hale geldikten sonra, ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

  4. Yumurtaları teker teker ekleyin, her birini iyice karıştırdıktan sonra diğerini ekleyin. Hamur pürüzsüz ve akışkan bir kıvam alana kadar karıştırın.

  5. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamuru arzu ettiğiniz büyüklükte yuvarlak şekilde sıkın.

  6. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

2. Krema Hazırlanması:

  1. Bir tencerede sütü, şekeri ve unu karıştırın. Karışımı orta ateşte koyulaşana kadar pişirin.

  2. Koyulaştıktan sonra vanilini ve tereyağını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

3. Çikolata Sosu Hazırlanması:

  1. Çikolatayı küçük parçalara ayırın ve kremayı bir tencerede ısıtın.

  2. Kremanın kaynamasına yakın, çikolatayı ekleyin ve karıştırarak erimesini sağlayın. Sos hazır!

4. Profiterolü Birleştirme:

  1. Fırından çıkan profiterol hamurlarını ortadan dikkatlice kesin.

  2. İçlerini kremayla doldurun.

  3. Doldurduğunuz profiterolleri, hazırladığınız çikolata sosu ile üzerini kaplayın.

Soğuyup biraz sertleşmesini bekledikten sonra, profiteroller servise hazır. Afiyet olsun!

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