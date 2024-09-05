Profiterolü kıskandıracak lezzet: Cream puff tarifi

Malzemeler:
Alt hamuru için:
Bir çay bardağı su
Bir çay bardağı süt
70 gram tereyağı
Yarım çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı toz şeker
Bir su bardağı un
Üç adet yumurta
Üzerindeki hamur için:
Üç su bardağı esmer şeker
Dört adet yumurta sarısı
Bir çay bardağı toz şeker
Üç yemek kaşığı nişasta
Bir paket vanilya
Bir paket toz krem şantı
Çikolata sos için:
Yarım paket krema
100 gram sütlü çikolata
80 gram bitter çikolata
Yapılışı:
Su, süt, tereyağı, tuz ve şekeri bir tencerede eritin.
Erimiş olan karışıma un ekleyerek karıştırın ve üç dakika karıştırarak pişirin. Ardından hamuru soğumaya bırakın.
Üzeri için hazırlanacak olan kıtır hamurun yapımına geçebiliriz. Esmer şeker ile oda ısında bekletilen ve yumuşayan tereyağını çırpın ardından üzerine un ilave edin. Biraz çırptıktan sonra elinizle hamuru toparlayın.
Soğumuş olan hamura yumurtaları ekleyip karıştırın. Hazırlanan hamuru sıkma torbası yardımıyla istediğiniz boyunda fırın tepsisi üzerine sıkın.
Buzluktan çıkaracağınız esmer şekerli hamuru, sıkmış olduğunuz hamur büyüklüğünde kesip tepsiye ekleyin.
175 derece fırında hamurlar renk alana kadar pişirin.
Hamurlar pişerken kremayı yapmaya başlayabilirsiniz.
İlk olarak sütü ocakta ısıtın. Süt ısınırken yumurta sarılarını şeker ile çırpın. Ardından üzerine nişastayı ekleyip çırpmaya devam edin.
Süt kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın ve yumurtayı pişirmeyecek şekilde küçük küçük çırpılan karışıma ekleyin. Birleşen karışımı sonrasında ocağa alıp koyulaşana kadar karıştırın.
Koyulaştıktan sonra ocaktan alın ve vanilin ekleyerek karıştırın. Ardından soğumaya bırakın.
Çikolata sos için krema ve çikolataları kısık ateşte ya da benmari usulü eritin.
Fırından çıkan hamurun kıtırlığı fazla dağılmaması için bıçak ile kesin. İlk olarak çikolata sosunu döküp ardından kremayı ekleyelim ve üzerini diğer hamurla kapatalım.
Cream puff hazır!