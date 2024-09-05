Profiterolü kıskandıracak lezzet: Cream puff tarifi

Alt hamuru için:

Bir çay bardağı su

Bir çay bardağı süt

70 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı toz şeker

Bir su bardağı un

Üç adet yumurta

Üzerindeki hamur için:

Üç su bardağı esmer şeker

Dört adet yumurta sarısı

Bir çay bardağı toz şeker

Üç yemek kaşığı nişasta

Bir paket vanilya

Bir paket toz krem şantı

Çikolata sos için:

Yarım paket krema

100 gram sütlü çikolata

80 gram bitter çikolata

Yapılışı:

Su, süt, tereyağı, tuz ve şekeri bir tencerede eritin.

Erimiş olan karışıma un ekleyerek karıştırın ve üç dakika karıştırarak pişirin. Ardından hamuru soğumaya bırakın.

Üzeri için hazırlanacak olan kıtır hamurun yapımına geçebiliriz. Esmer şeker ile oda ısında bekletilen ve yumuşayan tereyağını çırpın ardından üzerine un ilave edin. Biraz çırptıktan sonra elinizle hamuru toparlayın.

Soğumuş olan hamura yumurtaları ekleyip karıştırın. Hazırlanan hamuru sıkma torbası yardımıyla istediğiniz boyunda fırın tepsisi üzerine sıkın.

Buzluktan çıkaracağınız esmer şekerli hamuru, sıkmış olduğunuz hamur büyüklüğünde kesip tepsiye ekleyin.

175 derece fırında hamurlar renk alana kadar pişirin.

Hamurlar pişerken kremayı yapmaya başlayabilirsiniz.

İlk olarak sütü ocakta ısıtın. Süt ısınırken yumurta sarılarını şeker ile çırpın. Ardından üzerine nişastayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Süt kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın ve yumurtayı pişirmeyecek şekilde küçük küçük çırpılan karışıma ekleyin. Birleşen karışımı sonrasında ocağa alıp koyulaşana kadar karıştırın.

Koyulaştıktan sonra ocaktan alın ve vanilin ekleyerek karıştırın. Ardından soğumaya bırakın.

Çikolata sos için krema ve çikolataları kısık ateşte ya da benmari usulü eritin.

Fırından çıkan hamurun kıtırlığı fazla dağılmaması için bıçak ile kesin. İlk olarak çikolata sosunu döküp ardından kremayı ekleyelim ve üzerini diğer hamurla kapatalım.

Cream puff hazır!