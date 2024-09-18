Saraylardan sofralarınıza: Saray muhallebisi tarifi
Sütlü tatlı tariflerinin arasından en yumuşak ve en pratik hazırlanan tariflerden biri olan saray muhallebisi tarifi, 25 dakika içinde pişecek ve sofralarınızda yerini alacaktır. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu tarifin ölçüleri 3 kişiye göredir. Dilerseniz üzerini antep fıstığı parçacıkları ya da ceviz parçacıkları ile süsleyebilirsiniz. Sultan sofralarına yakışır, lezzeti ile adeta bir şölen yaşatan saray muhallebisini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 18.09.2024 08:36Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 08:36
YAPILIŞI
Malzemeler:
100 gram tereyağı
Bir litre süt
Bir adet yumurta sarısı
Bir su bardağı şeker
Bir paket sıvı krema
3/4 su bardağı un
Bir paket vanilin
Yapılışı:
Tereyağını tencerenin içine alın ve eritin.
Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun
Sonrasında ise sütü ekleyip güzelce karıştırın.
Karıştırdıktan sonra ise şekeri de ekleyip pişirin.
Ardından yumurtanın sarısını ilave edin ve pişen muhallebiyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra ise içerisine krema ve vanilini ekleyin ve karıştırın.
Muhallebileri servis edeceğiniz kaselere paylaştırın ve buzdolabında bir süre dinlendirin.
Dilerseniz üzerine antep fıstıkları ile süsleyebilirsiniz.