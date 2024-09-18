Saraylardan sofralarınıza: Saray muhallebisi tarifi

100 gram tereyağı

Bir litre süt

Bir adet yumurta sarısı

Bir su bardağı şeker

Bir paket sıvı krema

3/4 su bardağı un

Bir paket vanilin

Yapılışı:

Tereyağını tencerenin içine alın ve eritin.

Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun

Sonrasında ise sütü ekleyip güzelce karıştırın.

Karıştırdıktan sonra ise şekeri de ekleyip pişirin.

Ardından yumurtanın sarısını ilave edin ve pişen muhallebiyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra ise içerisine krema ve vanilini ekleyin ve karıştırın.

Muhallebileri servis edeceğiniz kaselere paylaştırın ve buzdolabında bir süre dinlendirin.

Dilerseniz üzerine antep fıstıkları ile süsleyebilirsiniz.

Saray muhallebiniz hazır!