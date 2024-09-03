Sofranıza renk katacak: Kabak tatlısı tarifi

İki kg bal kabağı

Üç su bardağı toz şeker

Üzeri için:

Bir çay bardağı ceviz içi

Yarım çay bardağı tahin

Yapılışı:

Eğer bal kabakları soyulmamışsa önce soymakla başlayın. Kabağın içerisindeki çekirdekleri bıçakla çıkarın.

Bu aşamada elinizi kesmemeye dikkat edin.

Kabağın düz kısmını kesme tahtasına sabitleyin ve kabuklarıyla yeşil kısımlarını soyun.

Kabaklarınız temizlendikten sonra dilediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. (Eğer büyük doğrarsanız pişirme süreniz daha uzun olacaktır.)

Kabaklarınızı geniş bir tencereye alın ve üzerine şeker ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın en az 3 saat olacak şekilde tezgahta bekletin.

Bekleme süresi sonrasında suyunu salmış olan kabakları ocağa alın.

Kapağı kapalı şeklinde yumuşayana kadar pişirin. Bu süre yaklaşık yarım saat ile bir saat aralığında olabilir.

Pişen kabak tatlısını borcama alın ve soğuduktan sonra üzerine tercihinize göre ceviz ve tahin ekleyebilirsiniz.