Sofranıza renk katacak: Kabak tatlısı tarifi

Faydaları saymakla bitmeyen bal kabağının son derece tatlı olan iç kısmı dilimlenip pişiriliyor. Bal kabağının lifli yapısından dolayı tatlı olarak tüketmekten hoşlanmayanlar için üzerine tahin ekleyerek tüketebilirsiniz. Rengi ile sofranıza renk katıp, tadı ile size lezzet şöleni yaşatacak bu tatlı tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 03.09.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 08:55

YAPILIŞI

Malzemeler:
İki kg bal kabağı
Üç su bardağı toz şeker
Üzeri için:
Bir çay bardağı ceviz içi
Yarım çay bardağı tahin
Yapılışı:
Eğer bal kabakları soyulmamışsa önce soymakla başlayın. Kabağın içerisindeki çekirdekleri bıçakla çıkarın.
Bu aşamada elinizi kesmemeye dikkat edin.
Kabağın düz kısmını kesme tahtasına sabitleyin ve kabuklarıyla yeşil kısımlarını soyun.
Kabaklarınız temizlendikten sonra dilediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. (Eğer büyük doğrarsanız pişirme süreniz daha uzun olacaktır.)
Kabaklarınızı geniş bir tencereye alın ve üzerine şeker ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın en az 3 saat olacak şekilde tezgahta bekletin.
Bekleme süresi sonrasında suyunu salmış olan kabakları ocağa alın.
Kapağı kapalı şeklinde yumuşayana kadar pişirin. Bu süre yaklaşık yarım saat ile bir saat aralığında olabilir.
Pişen kabak tatlısını borcama alın ve soğuduktan sonra üzerine tercihinize göre ceviz ve tahin ekleyebilirsiniz.

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