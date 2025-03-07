Soğuk baklava tarifi: Misafir sofralarınızın vazgeçilmezi olacak...

Tatlı krizlerinize hafif ama şık bir alternatif arıyorsanız, soğuk baklava tam size göre! Klasik baklavanın aksine sütlü şerbeti ve çikolatalı dokusuyla daha hafif bir lezzet sunan bu tatlı, özellikle yaz aylarında serinletici bir seçenek oluyor. Üstelik yapımı da düşündüğünüzden çok daha pratik! İşte adım adım nefis soğuk baklava tarifi...

Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 07:49

YAPILIŞI

Malzemeler:

Şerbet için:

  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilin

Baklava için:

  • 20 adet baklavalık yufka
  • 150 gr eritilmiş tereyağı
  • 1 su bardağı çekilmiş fındık veya ceviz içi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

  • 1 su bardağı sütlü veya bitter çikolata rendesi
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

  • Küçük bir tencerede süt, su ve şekeri karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra vanilini ekleyip ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  • Baklava tepsisini tereyağı ile yağlayın. Baklavalık yufkaların yarısını tepsiye kat kat yerleştirirken aralarına eritilmiş tereyağı sürün. Orta kata gelince çekilmiş fındık veya ceviz içini serpiştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde dizip her katına tereyağı sürün.
  • Bıçakla kare veya baklava dilimi şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
  • Baklava fırından çıktıktan 5 dakika sonra (çok sıcak olmamalı ama tamamen de soğumamalı), soğuyan sütlü şerbeti üzerine gezdirin.
  • Tatlı tamamen soğuduktan sonra üzerine kakao, rendelenmiş çikolata ve pudra şekerini eleyerek serpin.

Birkaç saat dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun! 😊

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