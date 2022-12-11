Sufle tarifi: Enfes çikolata lezzeti ile gönüllerde taht kuruyor! Yemelere doyamayacaksınız...

Yedikçe yemek isteyeceğiniz bu tarife bayılacaksınız! Misafir geldiğinde, çayın yanına ne yapsam diye düşünmeye son. Damak çatlatan bu lezzeti yediğinizde gün içerisinde enerjiniz tavan yapacak, mutluluk saçacaksınız. İşte tüm detayları ile sufle tarifi...
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:45Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:45
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
169 kcal
MALZEMELER
3 tane yumurta
80 g bitter çikolata
Yarım su bardağı un
50 g tereyağı
Yarım su bardağı şeker
1 tutam tuz
YAPILIŞI
İlk olarak, fırını 220 derecede çalıştırın.
Ardından tereyağını bir tavada kısık ateşte eritin ardından çikolatayı ekleyin ve güzelce karıştırın. Eridikten sonra un ilave edin.
Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpın.
Sonra çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın.
Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın.
Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dakika da sufleniz hazır.