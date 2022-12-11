Sufle tarifi: Enfes çikolata lezzeti ile gönüllerde taht kuruyor! Yemelere doyamayacaksınız...

Yedikçe yemek isteyeceğiniz bu tarife bayılacaksınız! Misafir geldiğinde, çayın yanına ne yapsam diye düşünmeye son. Damak çatlatan bu lezzeti yediğinizde gün içerisinde enerjiniz tavan yapacak, mutluluk saçacaksınız. İşte tüm detayları ile sufle tarifi...

Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:45
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 169 kcal

MALZEMELER

  • 3 tane yumurta
  • 80 g bitter çikolata
  • Yarım su bardağı un
  • 50 g tereyağı
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 tutam tuz

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, fırını 220 derecede çalıştırın.
  2. Ardından tereyağını bir tavada kısık ateşte eritin ardından çikolatayı ekleyin ve güzelce karıştırın. Eridikten sonra un ilave edin.
  3. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpın.
  4. Sonra çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın.
  5. Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın.
  6. Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dakika da sufleniz hazır.
  7. İşte tatlımız hazır! Herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA