Sufle tarifi: Yalnızca 10 dakikada...

Tencerenin içerisinde su kaynatın.
Yumurta ve toz şekeri köpürünceye kadar çırpın.
Üzerine sıvı yağı ekleyin.
Ardından süt ilave edin.
Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek içerisine katın.
Homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
Hazırlamış olduğunuz harcı fincanlara eşit olacak şekilde paylaştırın. (Fincanların tamamını kaplamamasına dikkat edin)
Çikolatalarınızdan küçük parçalar kırıp fincanlara ekleyin.
Kaynamakta olsan suyun içerisine fincanlarınızı yerleştirin.
Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika bekledikten sonra suflenin hazır.
Üzeri için dilerseniz pudra şekeri serpiştirebilirsiniz.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.