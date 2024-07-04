Sufle tarifi: Yalnızca 10 dakikada...

Akışkanlığı ve yoğun çikolatasının tadını damağınızda bırakacak bir sufle tarifi. Üstelik pişirme süresi sadece on dakika. İşte canınız çikolatalı tatlı çektiğinde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz o tarif...

Giriş Tarihi: 04.07.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 08:34
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika

MALZEMELER

  • Bir çay bardağı toz şeker
  • Bir adet yumurta
  • Bir çay bardağı sıvı yağ
  • Bir çay bardağı süt
  • Bir su bardağı un
  • İki yemek kaşığı kakao
  • Bir paket vanilya
  • Bir tatlı kaşığı vanilya
  • Bir tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 80 gram bitter çikolata

Üzeri için:

  • Yarım çay bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Tencerenin içerisinde su kaynatın.
Yumurta ve toz şekeri köpürünceye kadar çırpın.
Üzerine sıvı yağı ekleyin.
Ardından süt ilave edin.
Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek içerisine katın.
Homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
Hazırlamış olduğunuz harcı fincanlara eşit olacak şekilde paylaştırın. (Fincanların tamamını kaplamamasına dikkat edin)
Çikolatalarınızdan küçük parçalar kırıp fincanlara ekleyin.
Kaynamakta olsan suyun içerisine fincanlarınızı yerleştirin.
Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika bekledikten sonra suflenin hazır.
Üzeri için dilerseniz pudra şekeri serpiştirebilirsiniz.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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