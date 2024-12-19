Supangle tarifi

MALZEME LİSTESİ



1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı un

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ (isteğe bağlı)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için: Ceviz, fındık veya bisküvi

YAPILIŞI

Bir tencereye sütü, şekeri, kakaoyu ve unu ekleyin. Karıştırarak bu karışımı orta ateşte pişirmeye başlayın. Şekerin ve unun tamamen erimesini sağlayın.

Ayrı bir kapta yumurtayı ve nişastayı çırpın. Ardından azar azar tenceredeki sütlü karışımdan ekleyip karıştırarak, karışımın ısısını yükseltin.

Karışımı sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Koyu bir kıvama gelene kadar pişirin. Koyu kıvama geldikten sonra tereyağını ve vanilini ekleyip karıştırın.

Supangleyi ocaktan aldıktan sonra bir süre soğumaya bırakın, ancak ara ara karıştırmayı unutmayın.



Tatlıyı kaselere veya servis kaplarına dökün. Üzerini ceviz, fındık veya bisküvi parçaları ile süsleyebilirsiniz.

Tatlıyı oda sıcaklığında biraz soğutun, ardından buzdolabında en az 1-2 saat kadar soğuması için bekletin.

Soğuk olarak afiyetle tüketebilirsiniz.