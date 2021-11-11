Supangleli tavuk göğsü tarifi: Supangleli tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tavuk göğsünü yaparken yağa erittikten sonra unu eklerken ocağın altını kısın. Tereyağına unu eklerken devamlı karıştırmanız topaklaşmaması için oldukça önemli. Ocağın altının kısık olması da unun bir anda topaklaşmasını önleyecektir. Pişen tavuk göğsünü 5-10 dakika kadar mikserden geçirin. Tavuk göğsü bu işlem sayesinde daha iyi bir kıvam alacaktır. Son olarak tavuk göğsünü borcama dökmeden önce borcamı ıslatın. Bu işlem tavuk göğsünü servis ederken borcama yapışmadan almanızı sağlayacaktır. Supangleyi yaparken tüm malzemeleri ocağın altını açmadan tencerenin içerisine alın ve topaklaşması gidene kadar karıştırın. Bu işlemden sonra ocağın altını orta ateşe getirerek supanglenizi pişirebilirsiniz.