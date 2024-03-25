Sütlava tatlısı: Tatlı severlerin yeni favorisi olacak
Baklavanın eşsiz lezzetiyle, sütlü tatlıların hafifliği ve ferahlığı bir araya geldiğinde ortaya çıkan sütlü baklava, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Bu tatlı, klasik baklavanın hamurunu süt şerbetiyle buluşturarak, muhteşem bir lezzet deneyimi sunar. İşte muhteşem sütlava tarifi...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:37Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:37
10 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
1 paket baklava yufkası
300 gram tereyağı veya margarin
2 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık
Süt şerbeti için:
4 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta
Yarım limon suyu
Bir tutam tarçın (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Öncelikle süt şerbetini hazırlamak için, bir tencerede süt, toz şeker ve nişastayı karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
Kıvamını alan süt şerbetinden ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. İsteğe bağlı olarak tarçın ekleyebilirsiniz. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.