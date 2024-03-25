Sütlava tatlısı: Tatlı severlerin yeni favorisi olacak

Baklavanın eşsiz lezzetiyle, sütlü tatlıların hafifliği ve ferahlığı bir araya geldiğinde ortaya çıkan sütlü baklava, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Bu tatlı, klasik baklavanın hamurunu süt şerbetiyle buluşturarak, muhteşem bir lezzet deneyimi sunar. İşte muhteşem sütlava tarifi...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:37
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 1 paket baklava yufkası
  • 300 gram tereyağı veya margarin
  • 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık

Süt şerbeti için:

  • 4 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Yarım limon suyu
  • Bir tutam tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Öncelikle süt şerbetini hazırlamak için, bir tencerede süt, toz şeker ve nişastayı karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
  2. Kıvamını alan süt şerbetinden ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. İsteğe bağlı olarak tarçın ekleyebilirsiniz. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  3. Tereyağını eritin. Fırın tepsisinin tabanını yağlayın.
  4. Baklava yufkalarını tezgaha serin. Her bir yufkayı yağlayarak üst üste dizin.
  5. Yağladığınız yufkaların arasına iri çekilmiş ceviz veya fındık serpin.
  6. Yufkaları rulo şeklinde sarın ve hazırladığınız ruloları tepsinin içine yerleştirin. Üzerlerine kalan tereyağını gezdirin.
  7. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
  8. Fırından çıkan sıcak baklavaları, soğuyan süt şerbetiyle ıslatın.
  9. Baklavaları şerbeti çektikten sonra üzerine kırılmış fındık dökerek servis yapın. İsterseniz üzerine dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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