Tadı damak çatlatır: Magnolia tatlısı

Adını zarif çiçeklerden alan ve lezzetiyle damakları şenlendiren magnolia tatlısını hazırlıyoruz. Hafif bir tatlı olduğu için özellikle sıcaklarda serin bir şekilde tüketmek oldukça keyifli oluyor. Üstelik yapılışı da son derece kolay.

Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 09:05
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

Taban için:

1 paket bisküvi
100 gram tereyağı (eritilmiş)

Kreması için:

2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya özütü veya vanilin
1 yumurta sarısı

Krema katmanı için:

1 su bardağı soğuk süt
1 paket krem şanti
15-20 adet çilek

AŞÇININ NOTU

Bisküvi tabanını hazırlarken erimiş tereyağı ile bisküvileri iyice karıştırmak önemlidir. Karışımın homojen olması ve tereyağının bisküvileri tamamen kaplaması gerekmektedir. Bu sayede taban, tutarlı ve sağlam bir yapıya sahip olacaktır.

YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirerek toz haline getirin veya poşetin içine koyup döverek ezin.
Eritilmiş tereyağı ile ezilmiş bisküvileri karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir dikdörtgen borcama veya dilediğiniz servis kaselerine taban olarak yayın. Düzgünce bastırarak tabanı oluşturun. Buzdolabında dinlendirin.
Kreması için bir tencerede süt, un, nişasta, toz şeker, vanilya özütü ve yumurta sarısını karıştırın. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Krema soğurken, soğuk sütü krem şanti ile çırpın. Krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Hazırladığınız minik servsi kaselerinin kenar kısımlarına ince bir şekilde dilimlenmiş çilekleri koyun. Soğuyan kremayı tabana yayın ya da kaba şit miktarda dökün ve düzgünce yayarak düzeltin.
Üzerine krem şantiyi yayın ve spatula ile düzgünce düzeltin.
Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
Afiyet olsun...

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