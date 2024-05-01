Tadı damak çatlatır: Magnolia tatlısı

Bisküvileri robottan geçirerek toz haline getirin veya poşetin içine koyup döverek ezin.

Eritilmiş tereyağı ile ezilmiş bisküvileri karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir dikdörtgen borcama veya dilediğiniz servis kaselerine taban olarak yayın. Düzgünce bastırarak tabanı oluşturun. Buzdolabında dinlendirin.

Kreması için bir tencerede süt, un, nişasta, toz şeker, vanilya özütü ve yumurta sarısını karıştırın. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krema soğurken, soğuk sütü krem şanti ile çırpın. Krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Hazırladığınız minik servsi kaselerinin kenar kısımlarına ince bir şekilde dilimlenmiş çilekleri koyun. Soğuyan kremayı tabana yayın ya da kaba şit miktarda dökün ve düzgünce yayarak düzeltin.

Üzerine krem şantiyi yayın ve spatula ile düzgünce düzeltin.

Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Afiyet olsun...