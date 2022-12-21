Tam kıvamında sütlaç tarifi: Yerken bitsin istemeyeceksiniz!

Sütlaç geçmişten günümüze kadar uzanan, geleneksel tatlılarımızdan bir tanesi oluyor. Özellikle de fırın sütlaç söz konusu olduğunda, lezzetine diyecek söz bulunmuyor. Peki fırın sütlaç tam kıvamında nasıl yapılır? İşte lezzetli mi lezzetli o tarif...

Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:04
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 399 kcal

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı su
  • Yarım su bardağı süt

YAPILIŞI

  1. İlk olarak pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın.
  2. Sonra diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirin.
  3. Haşlanan pirinçlerin üzerine vanilya ve süt ekleyin.
  4. Kaynamaya başladıktan sonra şeker ve 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edin. Biraz kaynadıktan sonra altını kapatın.
  5. Son olarak ise sütlaçları fırına verin. Tepsinize soğuk su ile doldurmayı unutmayın.
  6. 180 dereceli fırında 20 dakika kadar pişmeye bırakın.
  7. Herkese afiyet olsun!

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