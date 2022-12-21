Tam kıvamında sütlaç tarifi: Yerken bitsin istemeyeceksiniz!
Sütlaç geçmişten günümüze kadar uzanan, geleneksel tatlılarımızdan bir tanesi oluyor. Özellikle de fırın sütlaç söz konusu olduğunda, lezzetine diyecek söz bulunmuyor. Peki fırın sütlaç tam kıvamında nasıl yapılır? İşte lezzetli mi lezzetli o tarif...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:04Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:04
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
399 kcal
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
2 su bardağı su
Yarım su bardağı süt
YAPILIŞI
İlk olarak pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın.
Sonra diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirin.
Haşlanan pirinçlerin üzerine vanilya ve süt ekleyin.
Kaynamaya başladıktan sonra şeker ve 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edin. Biraz kaynadıktan sonra altını kapatın.
Son olarak ise sütlaçları fırına verin. Tepsinize soğuk su ile doldurmayı unutmayın.
180 dereceli fırında 20 dakika kadar pişmeye bırakın.