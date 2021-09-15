Tavuk Göğsü Tarifi - Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?

Yalancı tavukgöğsü tarifi yapılış için ilk olarak hazırlamış olduğumuz tencereye tereyağımızı alarak başlayabiliriz.

Tereyağını aldıktan sonra kısık ateşte yağımızı eritelim.

Tereyağı eridikten sonra üzerine unu ekleyin. Kokusu çıkana kadar beş dakika boyunca karıştırarak kavurun.

Tel çırpıcı yardımıyla unu karıştırın. Bir yandan da üzerine sütü ekleyin. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de ununuzu mutlaka ve mutlaka karıştırmaktır. Aksi halde topaklanabilir.

Karışımın içerisine şekeri de ilave ederken, muhallebi kıvamı koyu hale gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Muhallebi koyulaştıktan sonra ocaktan alalım. Vanilyayı da ilave ettikten hemen sonra yaklaşık beş dakika boyunca çırpıcı yardımıyla çırpın.

Hazırlanan karışımları şimdi borcama koyabiliriz. Borcama döktükten sonra spatula yardımıyla iyice etrafa yayarak eşit ve güzel bir görünüm elde edin. Oda sıcaklığına gelmesi için bir süre bekletin.

Ardından üzerini streçleyerek buzdolabında yaklaşık üç saat bekletin.

Dinlenen ve soğuyan tatlımızı dolaptan alalım.

Havasını aldıktan sonra servis tabaklarına koymaya başlayın.

Damak tadınıza göre üzerini tarçın, Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

TAVUK GÖĞSÜ KAÇ KALORİ?

Tavuk göğsü tüketen kişilerin akıllarına gelen soruların başında kaç kalori olduğu yer alıyor. Ortalama 1 porsiyon tavuk göğsü 165 kaloridi.r

TAVUK GÖĞSÜ BESİN DEĞERLERİ

Porsiyon (Orta)

Karbonhidrat (g) 31.13

Protein (g) 6.28

Yağ (g) 0.20

Lif (g) 0.11

Kolesterol (mg) 6.49

Sodyum (mg) 68.41

Potasyum (mg) 227.52

Kalsiyum (mg) 152.74

Vitamin A (ui) 1.33

Vitamin C (mg) 1.23