Tavuk Göğsü Tarifi - Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?

Yalancı tavukgöğsü tarifi ev hanımlarının sıkça tercih ettiği süt tatlılardan birisidir. Nefis yemek tarifleri konusunda da en çok araştırılan tatlılar arasında bulunur. Yalancı tavuk göğsü tarifi yapılış için püf noktaları, kullanılacak malzemeler ve dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları sizler için hazırladık. Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevabı buradan okuyarak, tavuk göğsünüzü yapmaya başlayabilirsiniz. İşte, damaklarınızda nefis bir tat bırakacak en güzel, kolay ve pratik tavukgöğsü tarifi yapılışı!

Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 10:36
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

1 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 litre süt

1 paket vanilya

125 gram tereyağı (dilerseniz margarin ile de karıştırabilirsiniz)

AŞÇININ NOTU

Yalancı tavuk göğsü tarifini uygularken öncelikle karışımın topaklanmamasına özen gösterin. Ununuza sütü eklerken bu noktada karıştırmaya ara vermeyin. Buzdolabında tatlınızı ne kadar fazla bekletirsek tatlımız o kadar lezzetli olacaktır.

YAPILIŞI

Yalancı tavukgöğsü tarifi yapılış için ilk olarak hazırlamış olduğumuz tencereye tereyağımızı alarak başlayabiliriz.

Tereyağını aldıktan sonra kısık ateşte yağımızı eritelim.

Tereyağı eridikten sonra üzerine unu ekleyin. Kokusu çıkana kadar beş dakika boyunca karıştırarak kavurun.

Tel çırpıcı yardımıyla unu karıştırın. Bir yandan da üzerine sütü ekleyin. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de ununuzu mutlaka ve mutlaka karıştırmaktır. Aksi halde topaklanabilir.

Karışımın içerisine şekeri de ilave ederken, muhallebi kıvamı koyu hale gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Muhallebi koyulaştıktan sonra ocaktan alalım. Vanilyayı da ilave ettikten hemen sonra yaklaşık beş dakika boyunca çırpıcı yardımıyla çırpın.

Hazırlanan karışımları şimdi borcama koyabiliriz. Borcama döktükten sonra spatula yardımıyla iyice etrafa yayarak eşit ve güzel bir görünüm elde edin. Oda sıcaklığına gelmesi için bir süre bekletin.

Ardından üzerini streçleyerek buzdolabında yaklaşık üç saat bekletin.

Dinlenen ve soğuyan tatlımızı dolaptan alalım.

Havasını aldıktan sonra servis tabaklarına koymaya başlayın.

Damak tadınıza göre üzerini tarçın, Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

TAVUK GÖĞSÜ KAÇ KALORİ?

Tavuk göğsü tüketen kişilerin akıllarına gelen soruların başında kaç kalori olduğu yer alıyor. Ortalama 1 porsiyon tavuk göğsü 165 kaloridi.r

TAVUK GÖĞSÜ BESİN DEĞERLERİ

Porsiyon (Orta)

Karbonhidrat (g) 31.13

Protein (g) 6.28

Yağ (g) 0.20

Lif (g) 0.11

Kolesterol (mg) 6.49

Sodyum (mg) 68.41

Potasyum (mg) 227.52

Kalsiyum (mg) 152.74

Vitamin A (ui) 1.33

Vitamin C (mg) 1.23

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