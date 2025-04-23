Trileçe tarifi: Hem tadı hem dokusuyla mest ediyor...
Bir dilimiyle bağımlılık yaratıyor! Son zamanların en gözde tatlısı trileçeyi dışarıda yemeye son! Evde, pastane kalitesinde trileçe yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Yumuşacık keki, sütle buluşan şerbeti ve karamelin büyüsüyle, bu tarif sofranızın yeni yıldızı olacak. Üstelik tam kıvamında, tam ölçüsünde! Tarif defterinizin baş köşesine yazmaya hazır olun...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:02Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:02
YAPILIŞI
📌 MALZEMELER
Keki için:
5 adet yumurta (oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Sütlü sos için:
3 su bardağı süt
1 su bardağı krema
3 yemek kaşığı toz şeker
Karamel sos için:
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
200 ml krema (1 kutu)
👩🍳 YAPILIŞI
Yumurtaları ve şekeri mikserle 5-6 dakika, beyazlaşıp köpürene kadar çırpın.
Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin. Spatula ile alttan üste söndürmeden karıştırın.
Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen borcam veya fırın kabına dökün.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında 30-35 dakika pişirin. Kürdan testini unutmayın.
Kek fırındayken süt, krema ve şekeri karıştırın. Şeker eriyene kadar karıştırmanız yeterli, kaynatmayın.
Kek fırından çıkınca 10 dakika kadar soğutun. Üzerine kürdanla delikler açın ve hazırladığınız sütlü sosu her yerine eşitçe dökün. Buzdolabında 3-4 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.