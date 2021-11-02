Vanilyalı güllaç tarifi: Vanilyalı güllaç nasıl yapılır?
Ramazan ayının yıldızı güllaç, basit ve yapımı kolay bir tatlı. Çoğu mutfakta kendine gül suyu ile birlikte yer bulan güllaç için farklı tarifler de söz konusu. Bu tarifler arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi de vanilyalı güllaç. Klasik güllaç tatlarından uzaklaşıp misafirlerinize farklı bir deneyim yaşatmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız vanilyalı güllaç tarifine göz atabilirsiniz. Vanilyalı güllaç nasıl yapılır? Dilerseniz zaman kaybetmeden malzemelere ve tarifin yapılışına geçebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 02.11.2021 08:18Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 08:18
6 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
400 gram güllaç yaprağı
2 litre süt
2 su bardağı şeker
200 gram ceviz
2 paket vanilya
Servis için:
1 bardak süt
1 adet nar
AŞÇININ NOTU
Servis aşamasında üzerine koyacağınız malzemeler tamamen sizin zevkinize bağlı. İsterseniz nar vb. meyveleri süsleme için kullanabileceğiniz gibi antep fıstığı gibi yemişleri de tatlınızın üzerine serpebilirsiniz.
YAPILIŞI
Derin bir tencerenin içerisinde süt, şeker ve vanilyayı karıştırın.
Karışımı ocağı üzerine alıp ısıtın.
Sütün kaynamasına izin vermeden şeker eriyene kadar karıştırın.
Isındıktan sonra tencereyi ocaktan alın.
Bu karışımın içerisinde bir bardak sütü, servis aşamasında kullanmak üzere kenara ayırın.
Güllaç yapraklarını iri parçalara ayırıp süt ile ıslatın.
Tatlınızı yapacağınız derin bir kabın içerisinde bu güllaç yaprağı parçalarını koyun.
Üzerine ceviz serpip kalan yaprakları da üzerine dizin.
Son olarak kabın üzerini streç film ile kapatıp dinlenmesi için buzdolabına alın.
Yaklaşık 3-4 saat dolapta dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.
Servis etmeden önce ilk aşamada ayırdığını sütü tatlınızın üzerine dökebilirsiniz.