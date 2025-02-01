Vişneli kek tarifi: Lezzetiyle mest edecek...

Vişneli kek, hafif ekşi ve tatlı lezzetlerin mükemmel uyumunu sunan enfes bir tatlıdır. Yumuşacık dokusu ve içindeki vişnelerin ferahlatıcı aromasıyla çay saatlerinin ve özel anların vazgeçilmezidir. Üstelik yapımı da oldukça pratiktir. İşte mis gibi kokusuyla mutfağınızı şenlendirecek vişneli kek tarifi!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:21Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:21
YAPILIŞI
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne (taze veya dondurulmuş)
1 yemek kaşığı un (vişneleri kaplamak için)
Yapılışı:
Fırını 180°C'ye ısıtın. Kek kalıbınızı yağlayıp hafifçe un serpin.
Bir kapta yumurtalar ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin, spatula veya mikserle homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Vişneleri 1 yemek kaşığı un ile kaplayın (batmasını önlemek için) ve hamura ekleyerek hafifçe karıştırın.
Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak piştiğinden emin olun.
Kekiniz soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.