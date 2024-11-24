Vişneli tart tarifi: Tadına doyulmaz lezzet…

Çay sofralarınızı şenlendirecek olan bir lezzet ile karşınızdayız. Yaklaşık 30 dakikada hazır olacak olan bu tarif rengi ve dokusu ile size kendini hayran bıraktıracak. Kıtır kıtır hamuru ve üzerindeki vişne dolgusu ile damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak bu tarif, tatlı krizlerine karşı en lezzetli çözüm olabilir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:08

YAPILIŞI

Malzemeler:

125 gram tereyağı

Bir adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

İki su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Dolgusu için:

Üç su bardağı dondurulmuş vişne

Bir çay bardağı toz şeker

Bir yemek kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı soğuk su

Bir çay kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Vişneleri tavaya alın şeker ile suyunu bırakana kadar pişirin.

Nişasta ile suyunu karıştırın ve vişnelerin içerisine dökün.

Koyulaşınca ocağın altını kapatın.

Hamuru hazırlamak için un hariç tüm malzemeleri karıştırın.

Sonrasında ise azar azar unu ilave ederek yoğurun.

Hamurun 1/3'ünü ayırın ve dondurucuya koyun.

Kalan hamuru yağlanmış kalıba bastırın ve çatal ile üzerine minik delikler açın.

Ardından hazırlamış olduğunuz vişneli sosu ekleyin.

Dondurucunun içine koymuş olduğunuz hamuru hazırlamış olduğunuz tartın üzerine rendeleyin.

180 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.

En sonunda ise üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.

Vişneli tartınız hazır!

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