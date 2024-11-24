Vişneli tart tarifi: Tadına doyulmaz lezzet…

Malzemeler:
125 gram tereyağı
Bir adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
İki su bardağı un
Yarım paket kabartma tozu
Dolgusu için:
Üç su bardağı dondurulmuş vişne
Bir çay bardağı toz şeker
Bir yemek kaşığı nişasta
Yarım çay bardağı soğuk su
Bir çay kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Vişneleri tavaya alın şeker ile suyunu bırakana kadar pişirin.
Nişasta ile suyunu karıştırın ve vişnelerin içerisine dökün.
Koyulaşınca ocağın altını kapatın.
Hamuru hazırlamak için un hariç tüm malzemeleri karıştırın.
Sonrasında ise azar azar unu ilave ederek yoğurun.
Hamurun 1/3'ünü ayırın ve dondurucuya koyun.
Kalan hamuru yağlanmış kalıba bastırın ve çatal ile üzerine minik delikler açın.
Ardından hazırlamış olduğunuz vişneli sosu ekleyin.
Dondurucunun içine koymuş olduğunuz hamuru hazırlamış olduğunuz tartın üzerine rendeleyin.
180 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.
En sonunda ise üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.
Vişneli tartınız hazır!