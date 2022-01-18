Yalancı tavuk göğsü tarifi

Pasta Şefi Didar Yanar, ister beş çayında ister akşam yemek sonrası tüketebileceğiniz hem hafif hem lezzetli bir tarif olan yalancı tavuk göğsü tarifini verdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 08:41
  • 4 Kişilik

MALZEMELER

70 gr un

100 gr şeker

5 gr vanilya

500 gr süt

5 gr tereyağ

5 gr toz tarçın

20 gr badem

YAPILIŞI

Tüm kuru malzemeleri süt dolu tencerenin içine ekleyin. Tencerenin altını yakmadan önce tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hiç topak kalmayınca ocağın altını açıp pişirin. Dibinin tutmaması için muhallebiyi kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın. Kıvamı yoğunlaşan muhallebiye tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı bir cam kaseye alıp blend edin. Blenderdan geçirdiğimiz muhallebiyi bir kaba boşaltın ve 4 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye alın. Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA