Yapması da yemesi de keyifli: Supangle tarifi

Supangle sevenler bu tatlıyı ellerinizle yapıp misafirlerinize sunmak ister misiniz? Kuplarla sunulan bu tarif hem görsellik açısından hem de lezzet açısından oldukça enfes görünecek. Supangle nasıl yapılır? İşte supangle tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:03
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta

MALZEMELER

  • 1 paket (80 gramlık) bitterçikolata
  • 5 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı un
  • 2 çorba kaşığı buğday nişastası
  • 4 çorba kaşığı kakao
  • 1 su bardağı tozşeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 çorba kaşığı tereyağı

Üzeri için:

  • Antep fıstığı

YAPILIŞI

  • Süt, un ve nişastayı tencereye alıp topak kalmayana dek iyice çırpın.
  • Kakao, tozşeker ve vanilyayı ekleyip kısık ateşte koyu bir kıvama gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin.
  • Karışım göz göz olunca çikolatayı katın ve ocağın altını kapatıp, kendi sıcaklığında erimesini sağlayın.
  • Tereyağını ilave edin ve spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru 5 dakika karıştırarak karışıma yedirin.
  • Supangleyi kup ya da kaselere paylaştırın ve hava kabarcıklarının gitmesi için kupları birkaç kez zemine hafifçe vurun.
  • Oda sıcaklığında ılıtın ve soğuması için buzdolabında 2 saat bekletin. Üzerini antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.

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