Yemeye doyamayacaksınız: Kabak tatlısı tarifi

Kabağın içerisindeki çekirdekleri bir bıçak yardımı ile sıyırarak çıkarın.

Kabağın düz olan kısmını kesme tahtanızın üzerine sabitleyin. Kabağın kabuklarını ve yeşil kısımlarını bıçakla soyun.

İyice temizlemiş olduğunuz kabakları dilimlerle kesin. (Dilimleriniz büyük olursa pişme süresi de daha uzun olacaktır.)

Geniş bir tencere içerisine kabakları alın.

Üzerine şeker ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve en az birkaç saat ya da bir gece öncesinden bekletin.

Bekleme süresinden sonra suyunu salmış olan kabakları ocağa alın.

Kapağı kapalı olacak şekilde yaklaşık 30-50 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

Pişmiş olan kabaklarınızı bir borcama alın.

Soğuduktan sonra tercihinize göre üzerine ceviz ya da tahin ekleyerek servis edebilirsiniz.

İlk olarak bal kabaklarını soyun.