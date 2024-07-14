Yemeye doyamayacaksınız: Kabak tatlısı tarifi

Bir meyve tatlısı olan bu tarif, faydaları saymakla bitmeyen bal kabağının bal kadar tatlı iç kısmının dilimlenmesi ile yapılıyor. Kabağın lifli yapısından dolayı çok fazla tatlı tüketmeyi sevmeyen kişilere önerimiz ise yanında kaymak ya da dondurma tüketilmesi olacaktır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 14.07.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 08:49
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 50 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • İki kilogram bal kabağı (soyulmuş ve dilimlenmiş)
  • Üç su bardağı toz şeker

Üzeri için:

  • Bir çay bardağı ceviz içi
  • Yarım çay bardağı tahin

YAPILIŞI

İlk olarak bal kabaklarını soyun.
Kabağın içerisindeki çekirdekleri bir bıçak yardımı ile sıyırarak çıkarın.
Kabağın düz olan kısmını kesme tahtanızın üzerine sabitleyin. Kabağın kabuklarını ve yeşil kısımlarını bıçakla soyun.
İyice temizlemiş olduğunuz kabakları dilimlerle kesin. (Dilimleriniz büyük olursa pişme süresi de daha uzun olacaktır.)
Geniş bir tencere içerisine kabakları alın.
Üzerine şeker ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatın ve en az birkaç saat ya da bir gece öncesinden bekletin.
Bekleme süresinden sonra suyunu salmış olan kabakları ocağa alın.
Kapağı kapalı olacak şekilde yaklaşık 30-50 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
Pişmiş olan kabaklarınızı bir borcama alın.
Soğuduktan sonra tercihinize göre üzerine ceviz ya da tahin ekleyerek servis edebilirsiniz.

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