Yöresel lezzet: Sarı burma tatlısı

Sarı burma tatlısı, Türk mutfağının sevilen şerbetl tatlılarından biridir. İncecik açılan hamurun arasına ceviz eklenerek yapılan bu tatlı, şerbet ile buluşunca adeta bir lezzet şöleni haline geliyor. Şekli de en az tadı kadar dikkat çekiyor. İkram ettiğiniz herkesin sizden tarifini isteyeceğine eminiz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 01.08.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 08:35
  • 6 Dilim
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 30 dakika

MALZEMELER

İki adet yumurta

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir çay bardağı yoğurt

Bir çay bardağı süt

Bir yemek kaşığı sirke

Bir su bardağı su

Bir tutam tuz

Beş su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

İç harcı için:

Bir su bardağı ince çekilmiş ceviz

1/4 çay bardağı şeker

100 ml eritilmiş tereyağı

Üzeri için:

100 gram tereyağı

Şerbeti için:

Dört su bardağı şeker

Beş su bardağı su

2-3 damla limon suyu

YAPILIŞI

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlamak için; su ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.
Derin bir kase içerisine yumurta ve yoğurdu ekleyin.
Ardından süt, sıvı yağ, su ve sirkeyi de üzerine ilave edin.
Kuru malzemeleri de üzerine ekledikten sonra ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Yoğurmuş olduğunuz hamuru 15-20 dakika boyunca dinlendirin.
Hamuru istediğiniz incelik ve tepsinizin boyutuna göre parçalara ayırın.
Ayırmış olduğunuz parçaları teker teker merdane ile açın.
Açtığınız yufkanın üzerine tereyağı sürün ve şekerle cevizden ekleyin.
Yufkayı oklavaya sarın ve iki ucundan büzüştürerek sıkıştırın.
Ayırdığınız her hamur parçasına aynı işlemi uygulayın ve fırın tepsisine yerleştirin.
Fırın tepsisindeki tatlıların üzerine eritilmiş tereyağını dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika boyunca pişirin.
Pişen tatlınızı fırından çıkarın ve sıcaklığının geçmesini bekleyin ardından şerbeti üzerine dökün.
Eğer vaktiniz varsa tatlıyı 3-4 saat dinlendirmeniz önerilir.

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