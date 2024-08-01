Yöresel lezzet: Sarı burma tatlısı

Derin bir kase içerisine yumurta ve yoğurdu ekleyin.

Ardından süt, sıvı yağ, su ve sirkeyi de üzerine ilave edin.

Kuru malzemeleri de üzerine ekledikten sonra ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Yoğurmuş olduğunuz hamuru 15-20 dakika boyunca dinlendirin.

Hamuru istediğiniz incelik ve tepsinizin boyutuna göre parçalara ayırın.

Ayırmış olduğunuz parçaları teker teker merdane ile açın.

Açtığınız yufkanın üzerine tereyağı sürün ve şekerle cevizden ekleyin.

Yufkayı oklavaya sarın ve iki ucundan büzüştürerek sıkıştırın.

Ayırdığınız her hamur parçasına aynı işlemi uygulayın ve fırın tepsisine yerleştirin.

Fırın tepsisindeki tatlıların üzerine eritilmiş tereyağını dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika boyunca pişirin.

Pişen tatlınızı fırından çıkarın ve sıcaklığının geçmesini bekleyin ardından şerbeti üzerine dökün.

Eğer vaktiniz varsa tatlıyı 3-4 saat dinlendirmeniz önerilir.

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlamak için; su ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.