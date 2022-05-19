Bir yiyenin bir daha unutamayacağı lezzet: Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi...
Uzakdoğu mutfağının sevilen tatlarından biri olan tatlı ekşi sos, muhteşem tavuk göğsü ile buluşarak unutulmaz bir lezzet ortaya çıkarıyor. Özellikle akşam yemeklerinde hem lezzetli hem de besleyici bir öğün için tercih edebileceğiniz bu yemek her yiyeni büyüleyecek. Tatlı ile ekşinin birleşimi, yumuşacık tavuk eşliğinde imza yemeğiniz olmaya aday. İşte her yiyeni hayran bırakan tatlı ekşi soslu tavuk tarifi...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:15Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 10:16
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
620 kcal
MALZEMELER
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet soğan
1 adet havuç
1 adet dolmalık biber (yeşil)
2 dilim ananas
Tavukları panelemek için;
600 gram tavuk göğsü(fileto)
2 su bardağı su
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı mısır nişastası
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
2 bardak ayçiçek yağı ( kızartmak için)
Tatlı ekşi sos için;
3 yemek kaşığı esmer şeker
3 yemek kaşığı üzüm sirkesi
2 yemek kaşığı ketçap
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı bal
1 su bardağı su
AŞÇININ NOTU
Ananas yerine aynı miktarda portakal da kullanabilirsiniz. Önce diğer malzemeleri hazırlayıp en son tavukları pişirmek soğuyup çıtırlıklarının gitmesini önleyecektir.
YAPILIŞI
Dolmalık biberleri ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini temizleyin. Ardından diğer sebzeleri ve ananası iri parçalar halinde dilimleyin.
Tavada kızdırdığınız yağın üzerine tüm hazırladığınız malzemeleri atın ve 5 dakika boyunca en yüksek ateşte sotelenmelerine izin verin.
Ardından sosu hazırlamaya geçebilirsiniz; bir tencerenin içerisine önceden karıştırdığınız mısır nişastası ve suyu alın. Üzerine sirke, bal, şeker ve soya sosunu ekleyin. Kısık ateşte karıştırırak kaynatın ve ardından kenara alın.
Tavukları iri parçalar olacak şekilde küp küp doğrayın. Bir kabın içerisinde yumurta,uni nişasta ve kabartma tozunu karıştırarak harcını hazırlayın.
Kaplama harcına buladığınız tavukları tencerede kızdırdığınız yağın içerisine atıp altın sarısı olana kadar kızartın.
Kızaran tavukları yağın içerisinden alarak direkt olarak sotelenmiş sebzelerin içerisine atıp üzerine sosu da ilave edin.
Tüm malzemeleri 5 dakika boyunca karıştırarak pişirin ve sıcak olarak servis edin.