Damaklarınızda enfes bir tat bırakacak: Mangal tadında çıtır tavuk tarifi
Mangal tadında çıtır tavuk yapmak ister misiniz? Enfes salça ve baharatlı sosuyla ağızlarınızda eşsiz bir lezzet bırakacak... Hem çocuklarınızın bayılacağı hem de misafirlerinizin severek yiyeceği bu lezzeti denemeyi unutmayın! Ayrıca sadece 10 dakikada hazır!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:30Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:41
6 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiÇocuk PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
240 kcal
MALZEMELER
1 kilo kanat tavuk
Yarım çay bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3 diş rendelenmiş sarımsak
Kekik
Karabiber
Pul biber
Tuz
2 adet patates
YAPILIŞI
İlk olarak derin bir kaba sosu için; yoğurt, yağ, salça ve baharatları alıp karıştırıyoruz.
Üzerine tavukları ekleyip iyice harmanlıyoruz.
Tavukları ve patateleri yağlı kağıt üzerine diziyoruz. Ardından fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında tavukların üzeri iyice kızarana kadar pişiriyoruz.