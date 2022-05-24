Damaklarınızda enfes bir tat bırakacak: Mangal tadında çıtır tavuk tarifi

Mangal tadında çıtır tavuk yapmak ister misiniz? Enfes salça ve baharatlı sosuyla ağızlarınızda eşsiz bir lezzet bırakacak... Hem çocuklarınızın bayılacağı hem de misafirlerinizin severek yiyeceği bu lezzeti denemeyi unutmayın! Ayrıca sadece 10 dakikada hazır!

Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:41
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Çocuk Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 240 kcal

MALZEMELER

  • 1 kilo kanat tavuk
  • Yarım çay bardağı yoğurt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 3 diş rendelenmiş sarımsak
  • Kekik
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz
  • 2 adet patates

YAPILIŞI

  1. İlk olarak derin bir kaba sosu için; yoğurt, yağ, salça ve baharatları alıp karıştırıyoruz.
  2. Üzerine tavukları ekleyip iyice harmanlıyoruz.
  3. Tavukları ve patateleri yağlı kağıt üzerine diziyoruz. Ardından fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
  4. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında tavukların üzeri iyice kızarana kadar pişiriyoruz.
  5. İşte tavuklarımız servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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