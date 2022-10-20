Fırında tavuk baget tarifi: Enfes sosu ile sofralarınızda şölen yaratacak...

Fırında tavuk herkesin sevdiği enfes yemeklerden biri oluyor. Özellikle yanında sebzeler eşliğinde davet sofralarınızı da şenlendirecek. Hem doyurucu hem de pratik bir lezzet arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 20.10.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 09:43
  • 2-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 247 kcal

MALZEMELER

  • 12 adet tavuk baget
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 diş rendelenmiş sarımsak
  • Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, tavukları güzelce yıkayın ardından üzerlerini bıçak ile çizin.
  2. Sonra baharatlardan oluşan sosunu hazırlayın. Tavuklarınızı güzelce sosa bulayın.
  3. Sosladığınız tavukları yağlı kağıt serili, fırın tepsisinin üzerine yerleştirin.
  4. Yanına, kapya biber ve patates dilimleri ekleyin.
  5. Son olarak 200 dereceli fırında 20 dakika kadar pişirin.
  6. Fırında tavuğumuz hazır! Herkese afiyet olsun.

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