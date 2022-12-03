Fırında tavuk şiş tarifi: Lezzetine doyamayacaksınız

Herkesin sevdiği tavuk şiş, doğru püf noktalarıyla denendiğinde en lezzetli sonuçları almanızı sağlıyor. Marine işleminin doğru yapılması, tarifin en önemli noktalarından biri. Bu sayede akşam yemeği sofralarınızı adeta bir lezzet şölenine dönüştürebilirsiniz. İşte en iyisine ulaşacağınız o tarif...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 09:37Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 09:37
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
120 dakika
100 Gram :
126 kcal
MALZEMELER
1 kg kadar kemiksiz göğüs eti
Yeşil biber
Çeri domates
Marine için:
3 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Kekik
1 çay kaşığı Pul biber
1 yemek kaşığı salça
Yarım çay kaşığı Kimyon
YAPILIŞI
Öncelikle tavuk şiş için yapılması gereken marinasyon işleminin malzemelrini bir kaba alın ve karıştırın.
Tavuk etlerini küp küp doğradıktan sonra hazırlanan sosun içine alın ve karıştırın.
Üzerini stresç film ile kapatın ve en az iki saat kadar bu karışımı bozdolabında bekletin.
Yeterince beklettikten sonra tavukları dolaptan çkarın ve çöp şiş çubuklarına dizmeye başlayın.
Yıkayıp saplarını kopardığınız çeri domatesler ve yeşil biberlerle birlikte sırayla dizdiğiniz bu şişleri, pişirme kağıdı olan fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 200°C fırında 30 dakika boyunca pişirmeye başlayın.
Tam olarak kızarmış tavuk şişleri, yanında pilavla birlitke veya dürüm yaparak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.