Sadece 25 dakikada hazır enfes bir lezzet! Rendelenmiş kaşar dilimli tavuk tarifi
Tavuğun ve patatesin mükemmel birleşimi ile oluşan bu lezzet, kaşar ile bambaşka bir bütünlük kazanıyor... Severek yiyeceğiniz bu tarifi, sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz! Hem de sadece 25 dakikada hazır...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:19Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:28
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiAnneler GünüBabalar GünüDoğum GünüYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
30 dakika
Adet :
180 kcal
MALZEMELER
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 kg tavuk göğsü
2 adet patates
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 kase kaşar peyniri rendesi
Pul biber
Karabiber
Nane
Tuz
AŞÇININ NOTU
Üzerini süslemek için isteğe bağlı, maydanoz koyabilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak tarifimize dondurulmuş tavuk göğsünü ve patatesleri rendelemekle başlıyoruz.
Rendelediğimiz ürünleri bir kaba alıyoruz, üzerine kaşar peynirinide ekliyoruz.
Daha sonra yumurta, un yağ ve sarımsağı üzerine ekliyoruz.
Sonra baharatları ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz.
Harcımızı yağlı kağıt üzerine, fırın tepsimize döküyoruz.
Daha önceden ısıttığımız fırına veriyoruz.
200 dereceli fırında, üzeri kızarına kadar 25 dakika pişirin.