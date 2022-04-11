Sadece 25 dakikada hazır enfes bir lezzet! Rendelenmiş kaşar dilimli tavuk tarifi

Tavuğun ve patatesin mükemmel birleşimi ile oluşan bu lezzet, kaşar ile bambaşka bir bütünlük kazanıyor... Severek yiyeceğiniz bu tarifi, sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz! Hem de sadece 25 dakikada hazır...

Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:28
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Doğum Günü Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Adet : 180 kcal

MALZEMELER

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 kg tavuk göğsü
  • 2 adet patates
  • 3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 kase kaşar peyniri rendesi
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Nane
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

Üzerini süslemek için isteğe bağlı, maydanoz koyabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak tarifimize dondurulmuş tavuk göğsünü ve patatesleri rendelemekle başlıyoruz.
  2. Rendelediğimiz ürünleri bir kaba alıyoruz, üzerine kaşar peynirinide ekliyoruz.
  3. Daha sonra yumurta, un yağ ve sarımsağı üzerine ekliyoruz.
  4. Sonra baharatları ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz.
  5. Harcımızı yağlı kağıt üzerine, fırın tepsimize döküyoruz.
  6. Daha önceden ısıttığımız fırına veriyoruz.
  7. 200 dereceli fırında, üzeri kızarına kadar 25 dakika pişirin.
  8. Tarifimiz hazır. Herkese afiyet olsun!

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