Çekya'nın sarımsak çorbası (Vegan versiyon)

Orta boy bir tencereye zeytinyağını alın. Sonra soğan ve sarımsakları yarı saydam olacak şekilde kavurun.

Suyu ekleyerek kaynatın. Patatesleri de ekleyin ve altını kısarak patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Baharatını da ekledikten sonra daha güçlü bir sarımsak tadı için 3 diş daha ezilmiş sarımsak ekleyin.

Sıcak bir şekilde üzerine kruton ekleyebilirsiniz.