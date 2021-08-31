Vegan lezzet: Şakşuka tarifi

Patlıcan severlerin vazgeçemediği aperatif şakşuka için leziz ve pratik tarifimizi mutlaka deneyin...Şakşuka nasıl yapılır diyenler için en leziz tarifimiz geliyor, buyursunlar.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 17:03

MALZEMELER

<ul> <li>4-5 adet patlıcan</li> <li>2-3 yeşil biber</li> <li>1 adet kuru soğan</li> <li>4 diş sarımsak</li> <li>4-5 domates</li> <li>1 tatlı kaşığı salça</li> <li>1 çay bardağı su</li> <li>1 çay kaşığı şeker</li> <li>Tuz</li> <li>İstenilen baharatlar</li> <li>Kızartmak için sıvıyağ</li> </ul>

AŞÇININ NOTU

Sirke yerine su kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanı küp küp doğrayın ve tuzlu suda 20-30 dakika kadar bekletin
Patates ve kabakları da küp küp doğrayın.
Tava içerisine sıvı yağ koyup, ilk olarak patatesi sonra kabağı ve en son olarak da patlıcanları kızartın.
Kızarttığınız malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın.
Başka bir tava içerisinde sosu hazırlamak için; tava içerisine zeytin yağını koyun.
İçerisine soğanı, biberi, sarımsağı ilave edip kavurun.
Üzerine domatesi, şekeri, tuzu, karabiberi, fesleğeni ve sirkeyi ekleyip 15 dakika pişirin.
En son olarak içerisine çekilmiş cevizi koyup karıştırın.
Kızarttığınız malzemeleri servis tabağına alıp, sosu üzerinde gezdirin.

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