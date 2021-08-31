Vegan lezzet: Şakşuka tarifi

Patlıcanı küp küp doğrayın ve tuzlu suda 20-30 dakika kadar bekletin

Patates ve kabakları da küp küp doğrayın.

Tava içerisine sıvı yağ koyup, ilk olarak patatesi sonra kabağı ve en son olarak da patlıcanları kızartın.

Kızarttığınız malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın.

Başka bir tava içerisinde sosu hazırlamak için; tava içerisine zeytin yağını koyun.

İçerisine soğanı, biberi, sarımsağı ilave edip kavurun.

Üzerine domatesi, şekeri, tuzu, karabiberi, fesleğeni ve sirkeyi ekleyip 15 dakika pişirin.

En son olarak içerisine çekilmiş cevizi koyup karıştırın.

Kızarttığınız malzemeleri servis tabağına alıp, sosu üzerinde gezdirin.

