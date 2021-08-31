Vegan sandviç tarifi

Ay çekirdeklerini tavada yağsız bir şekilde çevirin. Havuçları soyarak rendeleyin. Soğanı ince halka olarak kesin. Ispanağı yıkayarak süzün.

Peynir, yoğurt, limon kabuğu ve hardalı ekleyip karıştırın. Sandviç ekmeklerini enine ikiye bölün. Tabanına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Ispanak yapraklarını üzerine yerleştirin. Havuç, doğranmış kapya biberi ve soğanı karışımın üzerine yerleştirin. En üste ay çekirdeklerini serpin.

Tuz, biber ve kekiği serpiştirin. Ekmeklerin diğer yarılarını üzerine kapatıp servis yapın.