Vegan sandviç tarifi

Zamanınız yoksa hızlıca hazırlayabileceğiniz sağlıklı bir lezzet! Vegan sandviç ile hem zamandan kazanacaksınız hem de öğününüzü az kaloriyle geçireceksiniz. İşte vegan sandviç tarifi...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 17:03
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

<ul> <li>4 yemek kaşığı ay çekirdeği içi</li> <li>1 küçük havuç</li> <li>Yarım kırmızı soğan</li> <li>Yarım kapya biber</li> <li>Birkaç dal ıspanak</li> <li>100 gram süzme peynir</li> <li>50 gram yoğurt</li> <li>Yarım limonun rendelenmiş kabuğu</li> <li>2 yemek kaşığı hardal</li> <li>2 sandviç ekmeği</li> <li>Tuz</li> <li>Toz kırmızı biber</li> <li>Kekik</li> </ul>

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

Ay çekirdeklerini tavada yağsız bir şekilde çevirin. Havuçları soyarak rendeleyin. Soğanı ince halka olarak kesin. Ispanağı yıkayarak süzün.

Peynir, yoğurt, limon kabuğu ve hardalı ekleyip karıştırın. Sandviç ekmeklerini enine ikiye bölün. Tabanına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Ispanak yapraklarını üzerine yerleştirin. Havuç, doğranmış kapya biberi ve soğanı karışımın üzerine yerleştirin. En üste ay çekirdeklerini serpin.

Tuz, biber ve kekiği serpiştirin. Ekmeklerin diğer yarılarını üzerine kapatıp servis yapın.

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