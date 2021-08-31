Bu lezzeti sofralarınızdan ayıramayacaksınız! İşte vejetaryen köfte tarifi

Köfte, yalnızca et ile olduğu düşünülen bir lezzet olsa da aslında birbirinden farklı alternatiflerin bir araya gelebileceği lezzet dolu bir sebze köftesi de yapılabilir. İşte tadına doyamayacağınız vejetaryen sebze köftesi

Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 09:51
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

<p>1 kahve fincanı haşlanmış&nbsp;kırmızı mercimek</p> <p>1 su bardağı haşlanmış nohut</p> <p>1 adet kapya biber (közlenmiş)&nbsp;</p> <p>1.5 yemek kaşığı un</p> <p>1 çay kaşığı karbonat</p> <p>1 çay kaşığı tuz</p> <p>1 su bardağı galeta unu</p> <p>Kızartmak için sıvıyağ</p> <p>Kimyon, toz kırmızı biber, karabiber</p>

AŞÇININ NOTU

Farklı baharatlar deneyerek lezzetini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Nohut ve mercimekleri yeterince yumuşak bir kıvama gelecek şekilde haşlayın.
  • Nohutları bir gece önceden suda bekletmeniz önemli bir ayrıntıdır.
  • Haşlandıktan sonra nohutları rondodan geçirin ve geniş bir kaba alın.
  • Kaptaki nohutların üzerine dağılacak kıvama kadar haşlanmış olan mercimekleri ekleyin.
  • Küçük doğranmış kapya biberleri, baharatları ve karbonatı da ekledikten sonra iyie karıştırın.
  • Ceviz büyüklüğünde parçalar kopardıktan sonra yuvarladığınız köfteleri galeta ununa iyice bulayın.
  • Kızgın yağda kızarttığınız köfteleri servis tabağına alabilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

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