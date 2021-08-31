Bu lezzeti sofralarınızdan ayıramayacaksınız! İşte vejetaryen köfte tarifi

MALZEMELER
<p>1 kahve fincanı haşlanmış kırmızı mercimek</p>
<p>1 su bardağı haşlanmış nohut</p>
<p>1 adet kapya biber (közlenmiş) </p>
<p>1.5 yemek kaşığı un</p>
<p>1 çay kaşığı karbonat</p>
<p>1 çay kaşığı tuz</p>
<p>1 su bardağı galeta unu</p>
<p>Kızartmak için sıvıyağ</p>
<p>Kimyon, toz kırmızı biber, karabiber</p>
AŞÇININ NOTU
Farklı baharatlar deneyerek lezzetini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Nohut ve mercimekleri yeterince yumuşak bir kıvama gelecek şekilde haşlayın.
- Nohutları bir gece önceden suda bekletmeniz önemli bir ayrıntıdır.
- Haşlandıktan sonra nohutları rondodan geçirin ve geniş bir kaba alın.
- Kaptaki nohutların üzerine dağılacak kıvama kadar haşlanmış olan mercimekleri ekleyin.
- Küçük doğranmış kapya biberleri, baharatları ve karbonatı da ekledikten sonra iyie karıştırın.
- Ceviz büyüklüğünde parçalar kopardıktan sonra yuvarladığınız köfteleri galeta ununa iyice bulayın.
- Kızgın yağda kızarttığınız köfteleri servis tabağına alabilirsiniz.
- Afiyet olsun.