Karnabahar köftesi tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır?
Karnabahar, yüksek oranda A vitamini içeren, hem sulu yemeği hem kızartması ayrı ayrı muhteşem olan bir sebze. Üstelik vejetaryenler için köfte hammaddesi olabilmektedir. Peki, karnabahar köftesi nasıl yapılır? İşte karşınızda kaşarlı karnabahar köftesi tarifi.
Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:39Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:39
4 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Orta boy karnabaharın yarısı
Rendelenmiş kaşar peynir (½ su bardağı)
Un (½ su bardağı)
Yumurta (1 adet)
Taze soğan (3 dal)
Dereotu (¼ demet)
Sarımsak (1 diş)
Pul biber ( ½ tatlı kaşığı)
Karabiber ( ¼ çay kaşığı)
Yenibahar ( ¼ çay kaşığı)
Kimyon ( ¼ çay kaşığı)
Tuz ( ½ çay kaşığı)
Kızartmak için:
Yağ ( ½ çay bardağı)
Galeta unu (1 su bardağı)
Yumurta (1 adet)
AŞÇININ NOTU
• Köftenin sulu olmaması için haşladığınız karnabaharların suyunu iyice sıkın.
• Karnabahar köftesini sarımsaklı dereotlu bir yoğurtla servis edebilirsiniz.
• Vejetaryen bir hamburger yaparken de bu köfteyi kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Karnabaharı ayıklayın. Küçük çiçeklere ayırdığınız karnabaharı kaynar suda 10 dakika boyunca haşlayın.
Taze soğanı bol suda yıkayıp ayıklayın ve dereotunu incecik kıyın. Sarımsağı rendeleyin.
Haşladığınız karnabaharın fazla suyunu süzdürün. Başka bir kaba alarak çatalla ezin ya da blenderdan çekerek püre haline getirin.
Üzerine baharatlar, un, kaşar peyniri, sarımsak, yeşillikler ve yumurtayı ekleyerek yoğurmaya başlayın.