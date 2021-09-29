Karnabahar köftesi tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Köftenin sulu olmaması için haşladığınız karnabaharların suyunu iyice sıkın. • Karnabahar köftesini sarımsaklı dereotlu bir yoğurtla servis edebilirsiniz. • Vejetaryen bir hamburger yaparken de bu köfteyi kullanabilirsiniz.