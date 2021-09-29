Karnabahar köftesi tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır?

Karnabahar, yüksek oranda A vitamini içeren, hem sulu yemeği hem kızartması ayrı ayrı muhteşem olan bir sebze. Üstelik vejetaryenler için köfte hammaddesi olabilmektedir. Peki, karnabahar köftesi nasıl yapılır? İşte karşınızda kaşarlı karnabahar köftesi tarifi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:39
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • Orta boy karnabaharın yarısı
  • Rendelenmiş kaşar peynir (½ su bardağı)
  • Un (½ su bardağı)
  • Yumurta (1 adet)
  • Taze soğan (3 dal)
  • Dereotu (¼ demet)
  • Sarımsak (1 diş)
  • Pul biber ( ½ tatlı kaşığı)
  • Karabiber ( ¼ çay kaşığı)
  • Yenibahar ( ¼ çay kaşığı)
  • Kimyon ( ¼ çay kaşığı)
  • Tuz ( ½ çay kaşığı)

Kızartmak için:

  • Yağ ( ½ çay bardağı)
  • Galeta unu (1 su bardağı)
  • Yumurta (1 adet)

AŞÇININ NOTU

• Köftenin sulu olmaması için haşladığınız karnabaharların suyunu iyice sıkın. • Karnabahar köftesini sarımsaklı dereotlu bir yoğurtla servis edebilirsiniz. • Vejetaryen bir hamburger yaparken de bu köfteyi kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Karnabaharı ayıklayın. Küçük çiçeklere ayırdığınız karnabaharı kaynar suda 10 dakika boyunca haşlayın.
  2. Taze soğanı bol suda yıkayıp ayıklayın ve dereotunu incecik kıyın. Sarımsağı rendeleyin.
  3. Haşladığınız karnabaharın fazla suyunu süzdürün. Başka bir kaba alarak çatalla ezin ya da blenderdan çekerek püre haline getirin.
  4. Üzerine baharatlar, un, kaşar peyniri, sarımsak, yeşillikler ve yumurtayı ekleyerek yoğurmaya başlayın.
  5. Köfte harcının üzerini streçle kapatıp buzdolabında dinlendirin.
  6. Dinlendirdiğiniz köfte harcından yassı şekilde köfteler hazırlayın.
  7. Kızartmaya hazırlarken bir kâseye çırpılmış yumurta bir tabağa galeta unu koyun.
  8. Geniş tabanları bir tavaya Ayçiçek yağını dökerek kızdırın.
  9. Hazırladığınız köfteyi önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayarak kızgın yağda pişirin. Fazla yağını almayı için kâğıt havlu üzerine koyun.

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