Lezzet ve sağlık deposu: Vejetaryen bowl

MALZEMELER
Yarım kase kavrulmuş ıspanak
1/2 adet avokado
Bir adet minik turp
Rendelenmiş havuç
1/2 çay bardağı haşlanmış pirinç
Bir adet salatalık
Zeytinyağı
Tuz
Limon suyu
Bir tatlı kaşığı hardal
Kruton
AŞÇININ NOTU
Haşlanmış pirinç yerine dilerseniz haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Bir kabın içinde zeytinyağı, hardal, tuz ve limon suyunu karıştırın.
Ispanak ve haşlanmış pirinç hariç diğer malzemeleri hazırladığınız sos ile harmanlayın.
Geniş ve derin bir kase içine tüm malzemeleri yerleştirin.
Afiyet olsun...