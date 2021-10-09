Lezzet ve sağlık deposu: Vejetaryen bowl

Yarım kase kavrulmuş ıspanak 1/2 adet avokado Bir adet minik turp Rendelenmiş havuç 1/2 çay bardağı haşlanmış pirinç Bir adet salatalık Zeytinyağı Tuz Limon suyu Bir tatlı kaşığı hardal Kruton

YAPILIŞI

Bir kabın içinde zeytinyağı, hardal, tuz ve limon suyunu karıştırın.

Ispanak ve haşlanmış pirinç hariç diğer malzemeleri hazırladığınız sos ile harmanlayın.

Geniş ve derin bir kase içine tüm malzemeleri yerleştirin.

Afiyet olsun...