Lezzeti yerinde: Mercimekli ekmek tarifi

Sağlık bombası olan baklagillerden mercimeği çorba şeklinde tüketmekten sıkıldıysanız harika bir öneri ile geliyoruz size: Mercimekli ekmek! Hem çok hafif hem de lezzetli olan mercimekli ekmekler ile kilo kontrolü sağlamak da mümkün.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 17:40
  • 2 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek<br /> 3 adet arpacık soğan<br /> 2 diş sarımsak<br /> 1/2 tatlı kaşığı<br /> Dereotu<br /> Zeytinyağı<br /> Tuz

AŞÇININ NOTU

Mercimekleri haşlamak yerine konserve mercimek de kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

MERCİMEKLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

Haşlanmış mercimekleri teflon tavaya alın. Üzerine zeytinyağını, minik minik doğranmış soğan ve sarımları, ince ince kıyılmış dereotu ekleyin. Tüm malzemeleri kavurun.
Farklı bir tavaya zeytinyağı koyun ve ısınan yağda ekmekleri hafif bir şekilde kızartın. Kızarmış ekmeklerin üzerine mercimekli karışımı koyun. Afiyet olsun...

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