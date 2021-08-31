Lezzeti yerinde: Mercimekli ekmek tarifi

Sağlık bombası olan baklagillerden mercimeği çorba şeklinde tüketmekten sıkıldıysanız harika bir öneri ile geliyoruz size: Mercimekli ekmek! Hem çok hafif hem de lezzetli olan mercimekli ekmekler ile kilo kontrolü sağlamak da mümkün.
Giriş Tarihi: 31.08.2021 17:40Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 17:40
2 Kişilik
Vejetaryen
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek<br />
3 adet arpacık soğan<br />
2 diş sarımsak<br />
1/2 tatlı kaşığı<br />
Dereotu<br />
Zeytinyağı<br />
Tuz
AŞÇININ NOTU
Mercimekleri haşlamak yerine konserve mercimek de kullanabilirsiniz.