Lezzeti yerinde: Mercimekli ekmek tarifi

MERCİMEKLİ EKMEK NASIL YAPILIR?



Haşlanmış mercimekleri teflon tavaya alın. Üzerine zeytinyağını, minik minik doğranmış soğan ve sarımları, ince ince kıyılmış dereotu ekleyin. Tüm malzemeleri kavurun.

Farklı bir tavaya zeytinyağı koyun ve ısınan yağda ekmekleri hafif bir şekilde kızartın. Kızarmış ekmeklerin üzerine mercimekli karışımı koyun. Afiyet olsun...