Mantının en lezzetli hali: Sebzeli mantı

Mantının genellikle kıymalı alternatifini bilsek de aslında sebzeli olarak da sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir öğün olabilir. Herkesin severek tüketebileceği bu tarifi, ana yemek veya yardımcı yemek olarak hazırlayabilirsiniz. İşte sebzeli mantı tarifi...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 11:15Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:15
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
Hamuru İçin:
1 su bardağı su
Tuz
Aldığı kadar un
İç malzemesi:
1 havuç
1 orta boy patates
1 adet kabak
1 soğan
tuz, kekik, karabiber, kırmızı toz biber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sos malzemesi
2 yemek kaşığı dometes salçası
pul biber
sıvı yağ
yoğurt
sarımsak
AŞÇININ NOTU
Mantılar suyun üstüne çıktığında haşlanmış demektir.
YAPILIŞI
Ufak doğradığımız sebzeleri soğanla tavada soteleyin.
Yarım çay bardağı su ekleyip ağzını kapatarak yumuşamalarını sağlayın.
Baharatları da ekleyerek iyice karıştırın.
Pişen iç malzemeyi soğumaya bırakın.
1 su bardağı su, tuz ve unu sert bir hamur olacak şekilde yoğuruyoruz.
Hamuru ikiye ayırıp açıyoruz.
Bardak veya küçük bir kase ile yuvarlaklar kesip iç malzemeden koyup kapatıyoruz.
Çatalla ağzını sabitliyoruz.
Büyükçe bir tencerede suyu kaynatıp tuz ve biraz yağ ekleyip hamurlarımızı içine atıyoruz.
Su yüzüne çıkan mantıları dağılmasına izin vermeden borcam veya küçük bir fırın tepsisine alıyoruz.