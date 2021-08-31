Mantıyı bir de böyle deneyin! Patatesli mantı

Mantı Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden biri ve klasik olarak bildiğimiz kıymalı mantıdan çok daha farklı versiyonları mevcut. Patatesli mantı da bunlardan biri. Birçok yörede hingel olarak bilinen bu mantı, muhteşem lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi oluyor. İşte patatesli mantı tarifi...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 12:48
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Pişirme: 60 dakika

MALZEMELER

<p>Hamuru için;</p> <ul> <li>5 su bardağı un</li> <li>1.5 su bardağı su</li> <li>1 adet yumurta</li> <li>1 tatlı kaşığı tuz</li> </ul> <p>İç harcı için;</p> <ul> <li>5 patates</li> <li>1 soğan</li> <li>4 yemek kaşığı zeytinyağı</li> <li>Tuz</li> <li>Karabiber</li> <li>Kırmızı biber</li> </ul> <p>Üzeri için;</p> <ul> <li>Arzuya göre sarımsaklı yoğurt</li> </ul>

AŞÇININ NOTU

Hamurlar suyun yüzeyine çıkmaya başladıklarında pişmiş demektir.

YAPILIŞI

  • Patatesleri iri doğrayıp geniş bir tencereye alın.
  • Üzerine su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın.
  • Ezerek püre haline getirin. Küp küp doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Ezdiğiniz patatesleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın.
  • Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Hamuru için unu geniş bir yoğurma kabına eleyin.
  • Tuzu ve yumurtasını ilave edin ve azar azar su ekleyerek yoğurun.
  • Hamur kıvam aldığında üzerini nemli bir bezle örterek 40 dakika dinlendirin.
  • Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın ve eşit bezelere bölün.
  • Her bir bezeyi oklava yardımıyla açın.
  • Yuvarlak bir kalıp ya da çay bardağı yardımıyla kesin eşit yuvarlaklar kesin.
  • Ortalarına patatesli harçtan yerleştirip yarım ay şeklinde kapayın.
  • Tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün.
  • İsteğe göre üzerine eritilmiş tereyağı veya sarımsaklı yoğurt gezdirebilirsiniz.

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