Mantıyı bir de böyle deneyin! Patatesli mantı

MALZEMELER
<p>Hamuru için;</p>
<ul>
<li>5 su bardağı un</li>
<li>1.5 su bardağı su</li>
<li>1 adet yumurta</li>
<li>1 tatlı kaşığı tuz</li>
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<p>İç harcı için;</p>
<ul>
<li>5 patates</li>
<li>1 soğan</li>
<li>4 yemek kaşığı zeytinyağı</li>
<li>Tuz</li>
<li>Karabiber</li>
<li>Kırmızı biber</li>
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<p>Üzeri için;</p>
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<li>Arzuya göre sarımsaklı yoğurt</li>
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AŞÇININ NOTU
Hamurlar suyun yüzeyine çıkmaya başladıklarında pişmiş demektir.
YAPILIŞI
- Patatesleri iri doğrayıp geniş bir tencereye alın.
- Üzerine su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın.
- Ezerek püre haline getirin. Küp küp doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
- Ezdiğiniz patatesleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın.
- Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Hamuru için unu geniş bir yoğurma kabına eleyin.
- Tuzu ve yumurtasını ilave edin ve azar azar su ekleyerek yoğurun.
- Hamur kıvam aldığında üzerini nemli bir bezle örterek 40 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın ve eşit bezelere bölün.
- Her bir bezeyi oklava yardımıyla açın.
- Yuvarlak bir kalıp ya da çay bardağı yardımıyla kesin eşit yuvarlaklar kesin.
- Ortalarına patatesli harçtan yerleştirip yarım ay şeklinde kapayın.
- Tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün.
- İsteğe göre üzerine eritilmiş tereyağı veya sarımsaklı yoğurt gezdirebilirsiniz.