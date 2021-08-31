Meksika fasulyeli Burrito

Efsane Meksika fasulyesini kaşar peyniri, somates sosu ve soğan bile birleştirip tortillaya sardık, tadına doyamadık! Genellikle kırmızı et veya tavuk ile hazırlanan burritoyu bu sfeer vejetaryen özel olarak sunuyoruz. Bakalım siz de bu lezzeti sevecek misiniz? Şimdiden afiyetler :)

Giriş Tarihi: 31.08.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 13:45
  • 6 Kişilik
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

<p>1 yemek&nbsp;kaşığı zeytinyağı<br /> <br /> 2 su bardağı Meksika fasulyesi konservesi</p> <p>Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri</p> <p>1,5 su bardağı ince kıyılmış soğan</p> <p>1 çorba kaşığı kıyılmış acı Meksika biberi</p> <p>1 tatlı kaşığı toz şeker</p> <p>Bir çimdik&nbsp;&nbsp;kaşığı köri</p> <p>3 su bardağı kübik kesilmiş domates konservesi</p> <p>1 çorba kaşığı ince kıyılmış taze kişniş veya maydanoz</p> <p>6 adet tortilla</p>

AŞÇININ NOTU

Tortilla yerine lavaş da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Teflon tavaya yağı alın ve hafif bir şekilde ısıtın. Ardından içine piyazlık doğradığınız soğanları ilave edin ve kızarıncaya kadar soteleyin.
Soğanların içine Meksika biberini, köriyi, toz şekeri ve domates konservesini ekleyip kısık ateşte 15 dakika pişirin.
Son olarak meksika fasulyesini ve dilediğiniz kadar tuzu karışıma ekledikten sonra 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.
Tortillayı birkaç dakika tavada ısıtın. Temiz bir tezgahın üstüne tortilla ekmeğini açın. Fasulye karışımından bir miktar koyun. Üzerine maydanoz ve kişniş ekledikten sonra dilediğiniz kadar kaşar peynirini de ekleyin.
Sonrasında iri bir sigara böreği gibi sarıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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