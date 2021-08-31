Meksika fasulyeli Burrito

Teflon tavaya yağı alın ve hafif bir şekilde ısıtın. Ardından içine piyazlık doğradığınız soğanları ilave edin ve kızarıncaya kadar soteleyin.

Soğanların içine Meksika biberini, köriyi, toz şekeri ve domates konservesini ekleyip kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Son olarak meksika fasulyesini ve dilediğiniz kadar tuzu karışıma ekledikten sonra 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Tortillayı birkaç dakika tavada ısıtın. Temiz bir tezgahın üstüne tortilla ekmeğini açın. Fasulye karışımından bir miktar koyun. Üzerine maydanoz ve kişniş ekledikten sonra dilediğiniz kadar kaşar peynirini de ekleyin.

Sonrasında iri bir sigara böreği gibi sarıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.