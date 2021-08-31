Patlıcanın en lezzetlisi! İmambayıldı tarifi

Vejetaryen yemekleri arasında en çok sevilenlerden biri olabilecek imambayıldı, aslında karnıyarık yemeğinin sebzeyle de ne kadar lezzetli olabileceğinin kanıtı. Üstelik basılı ilk yemek kitabı Melceü’t-Tabbâhîn'de de bu yemek tarifi bulunuyor. İşte en lezzetli imambayıldı tarifi

Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:32
  • 4 Adet
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

<ul> <li>4 adet patlıcan</li> <li>1 büyük boy soğan</li> <li>2 adet yeşil biber</li> <li>2 adet domates</li> <li>4-5 diş sarımsak</li> <li>Yarım demetten az maydanoz</li> <li>Sıvı yağ</li> <li>Pul biber</li> <li>Karabiber</li> <li>Kırmızı toz biber</li> <li>Kimyon</li> <li>Tuz</li> </ul>

AŞÇININ NOTU

İmam bayıldı, ana yemek olarak tercih edilirken özellikle pirinç pilavı ile sevilerek tüketilir.

YAPILIŞI

  • Patlıcanı alacalı olacak şekilde soyun ve tuzlu suda 20-30 dakika kadar bekletin.
  • Beklettiğiniz patlıcanları kuruttuktan sonra kızgın yağda her tarafı eşit olacak şekilde kızartın.
  • Kızarttığınız patlıcanları bir kağut havlunun üzerinde bekletirken iç harcını hazırlamaya geçin.
  • Soğanları doğrayın ve üç yemek kaşığı sıvıyağda kavurmaya başlayın.
  • Soğanlar 4-5 dakika kadar kavrulduktan sonra ince doğranmış biberleri ve sarımsakları da soğanların üzerine ekleyerek kavurmaya devam edin.
  • Domatesleri küçük küçük doğradıktan sonra kavrulan bu karışıma domatesleri de ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar pişirin.
  • Bu aşamada istediğiniz baharatları da kavrulan karışıma ekleyin.
  • İyice kavrulduktan sonra ince doğradığınız maydonuzu da ekleyin.
  • Bir fırın kabına kızarmış patlıcanları alın ve üzerinde bir kesik açın.
  • Kestiğiniz bölüme sebzeleri ekleyin ve son olarak tavada kalan domatesli sosu da üzerine gezdirin.
  • Suyu yetersiz bulursanız, sıcak suda erittiğiniz domates salçasından ekleyebilirsiniz.
  • 190 derecelik fırında pişirin.
  • Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA