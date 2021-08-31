Patlıcanın en lezzetlisi! İmambayıldı tarifi

MALZEMELER
<ul>
<li>4 adet patlıcan</li>
<li>1 büyük boy soğan</li>
<li>2 adet yeşil biber</li>
<li>2 adet domates</li>
<li>4-5 diş sarımsak</li>
<li>Yarım demetten az maydanoz</li>
<li>Sıvı yağ</li>
<li>Pul biber</li>
<li>Karabiber</li>
<li>Kırmızı toz biber</li>
<li>Kimyon</li>
<li>Tuz</li>
</ul>
AŞÇININ NOTU
İmam bayıldı, ana yemek olarak tercih edilirken özellikle pirinç pilavı ile sevilerek tüketilir.
YAPILIŞI
- Patlıcanı alacalı olacak şekilde soyun ve tuzlu suda 20-30 dakika kadar bekletin.
- Beklettiğiniz patlıcanları kuruttuktan sonra kızgın yağda her tarafı eşit olacak şekilde kızartın.
- Kızarttığınız patlıcanları bir kağut havlunun üzerinde bekletirken iç harcını hazırlamaya geçin.
- Soğanları doğrayın ve üç yemek kaşığı sıvıyağda kavurmaya başlayın.
- Soğanlar 4-5 dakika kadar kavrulduktan sonra ince doğranmış biberleri ve sarımsakları da soğanların üzerine ekleyerek kavurmaya devam edin.
- Domatesleri küçük küçük doğradıktan sonra kavrulan bu karışıma domatesleri de ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar pişirin.
- Bu aşamada istediğiniz baharatları da kavrulan karışıma ekleyin.
- İyice kavrulduktan sonra ince doğradığınız maydonuzu da ekleyin.
- Bir fırın kabına kızarmış patlıcanları alın ve üzerinde bir kesik açın.
- Kestiğiniz bölüme sebzeleri ekleyin ve son olarak tavada kalan domatesli sosu da üzerine gezdirin.
- Suyu yetersiz bulursanız, sıcak suda erittiğiniz domates salçasından ekleyebilirsiniz.
- 190 derecelik fırında pişirin.
- Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.
- Afiyet olsun.