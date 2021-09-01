Sebzeli fritatta tarifi

Her sabah uyandığımızda aradığımız eşsiz bir kahvaltıyı veya gün içerisinde dakikalar içinde lezzetli bir öğünü hazırlamanın kısa birkaç yolu bulunuyor. Sebzeli fritatta o tariflerden biri. İşte enfes kahvaltılık tarifimizin detayları...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 16:58

MALZEMELER

6 yumurta
3 biber
1 soğan
200 gr brokoli
200 gr kuşkonmaz
1/4 limon
50 ml zeytinyağı
2 diş sarımsak
50 gr tereyağı
Tuz, karabiber ve baharat

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

SEBZELİ FRİTATTA NASIL YAPILIR?

Yumurtaları tuz ve baharatlarla çırpın.
Brokoliyi çiçeklere bölün. Biberleri soyun ve ince şeritler halinde kesin. Soğanı yarım ay şeklinde dilimleyin.
Sarımsakları doğrayın ve limon suyu ve zeytinyağı ile karıştırın.
Soğanı yumuşayana kadar tereyağı ile kavurun. Brokoliyi ekleyin ve bir dakika daha kavurun. Dolmalık biberi ve fasulyeyi ekleyin ve hepsini bir dakika birlikte kavurun. Sonra sarımsağı ve 30 saniye sonra yumurtaları ekleyin.
Yumurtalar biraz sertleşince frittatayı önceden ısıtılmış fırına koyun. 180 ° C'de yedi ila on dakika pişirin. Servis yapmadan önce tabağı tuzlayın ve karabiber ekleyin ve doğranmış yeşilliklerle süsleyin.

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