Semizotu çorbası tarifi

Özellikle vejetaryen beslenenlerin tercihi olan enfes bir tarif! Sevdiklerinize yapabileceğiniz semizotu çorbası tam bir şifa deposu olarak biliniyor. Peki semizotu çorbası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte semizotu çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 09:52
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta

MALZEMELER

1 büyük bağ semizotu

1 çay bardağı mercimek

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

Tereyağı ve zeytinyağı karışık

Domates ve biber salçası

Tuz

AŞÇININ NOTU

Semizotunu yıkadığımız mercimeği ve tuzunu da katıp bir iki çevirelim.

YAPILIŞI

Semizotunu bolca yıkayalım ve küçük bir şekilde doğrayalım.

Doğradığımız soğan ve sarımsağı yağlarla birlikte kavuralım.

Kabuklarını soyduğumuz domatesleri de ilave edip biraz daha kavuralım.

Salçaları, semizotunu yıkadığımız mercimeği ve tuzunu da katıp bir iki çevirelim.

Üzerini biraz geçinceye kadar su ilave edelim. Malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

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