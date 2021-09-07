Yiyebileceğiniz en çıtır patates kızartması tarifi!

Patates kızartması için deneyeceğiniz bu tarif sayesinde yiyebileceğiniz en çıtır patatesi hazırlayabilirsiniz. İşte o mükemmel tarif;
Hazırlanışı:
- Sade maden suyu ve tuzu bir kabın içinde iyice karıştırın.
- Dilimlediğiniz patatesleri 30 dakika boyunca bu suda bekletin. Böylece nişastasını bırakacaktır.
- Nişastasını bırakan patatesler ise kızarırken çok daha çıtır olacaktır.
- 30 dakika boyunca beklettiğiniz patatesleri maden suyunun içinden çıkarın ve kurutun.
- Derin bir tencerede yeterli derecede ısınan sıvıyağın içerisine kuruladığınız patatesleri atın.
- Altın sarısı renge ulaşınca patatesleri yağdan çekin.
- Fazla yağını çekmesi için peçete serdiğiniz bir servis tabağının içerisine alın.