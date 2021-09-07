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Yiyebileceğiniz en çıtır patates kızartması tarifi!

Patates en çok sevilen lezzetlerden biri. Üstelik patates kızartması ise her zaman en iyi seçeneği bulmak için birden fazla yöntemin denendiği atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Fakat en çıtır patatesin tarifini bulmak, aslında o kadar da değil.

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Giriş Tarihi: 07.09.2021 15:45
YİYEBİLECEĞİNİZ EN ÇITIR PATATES KIZARTMASI TARİFİ!

Patates kızartması için deneyeceğiniz bu tarif sayesinde yiyebileceğiniz en çıtır patatesi hazırlayabilirsiniz. İşte o mükemmel tarif;

Hazırlanışı:

  • Sade maden suyu ve tuzu bir kabın içinde iyice karıştırın.
  • Dilimlediğiniz patatesleri 30 dakika boyunca bu suda bekletin. Böylece nişastasını bırakacaktır.
  • Nişastasını bırakan patatesler ise kızarırken çok daha çıtır olacaktır.
  • 30 dakika boyunca beklettiğiniz patatesleri maden suyunun içinden çıkarın ve kurutun.
  • Derin bir tencerede yeterli derecede ısınan sıvıyağın içerisine kuruladığınız patatesleri atın.
  • Altın sarısı renge ulaşınca patatesleri yağdan çekin.
  • Fazla yağını çekmesi için peçete serdiğiniz bir servis tabağının içerisine alın.
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