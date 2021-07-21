Kokusuna aşık olacaksınız: Zeytinyağlı kerevizli ayva tarifi

Zeytinyağlı kerevizli ayva, kereviz ve ayvanın kendine has lezzeti ile bir araya geldiğinde hemen herkesin sevebileceği bir lezzete dönüşüyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan bu yemeği hem ana yemek hem de bir eşlikçi olarak menüye dahil edebilirsiniz. İşte zeytinyağlı kerevizli ayva tarifi...

  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

2 adet ayva

1 adet büyük boy kereviz

1 adet havuç

1 adet kırmızı havuç

2 diş sarımsak

1 adet soğan

Yarım limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

Yeteri kadar su

Tuz

AŞÇININ NOTU

Kırmızı havuç renk verdiğinden kabuğunu temizleyip, halka doğrayın ve küçük bir kapta haşlayın

YAPILIŞI

Ayva ve kerevizin kabuklarını temizleyip, ayvayı elma dilimi, kerevizi ise parmak kalınlığında doğrayın. Kararmasını önlemek için limonlu suda dinlendirin.

Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin.

Kabukları temizlenip, halka doğranmış havuç ekleyip, birkaç dakika daha soteleyin.

Üzerine sarımsak, ayva ve kereviz ekleyin. Tuz, limon suyu ve 1 su bardağı sıcak su ilave edip pişmeye bırakın.

Kırmızı havuç renk verdiğinden kabuğunu temizleyip, halka doğrayın ve küçük bir kapta haşlayın. Ayva ve kereviz pişince tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yemeği servis tabağına alın. Üzerine kırmızı havuç ekleyip, az miktarda zeytinyağı gezdirin.

Arzuya göre nane veya dereotu ile servis yapın.

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