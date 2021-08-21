Alman lezzetini mutfağınıza taşıyın: Berliner tarifi

Berliner, hem basit hem de farklı bir lezzet olduğu için kolaylıkla ev rahatlığında hazırlanabiliyor. İstediğiniz bir iç dolgu malzemesini kullanmak ise damat tadınıza uygun lezzeti yakalamanızı sağlıyor. İşte muhteşem Berliner tarifi.

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı süt

2.5 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yumurta sarısı

1 paket instant maya

Sıvı yağ

Pudra şekeri

Çilek, vişne veya kayısı marmelatı

YAPILIŞI

Un, süt, şeker, tereyağı, yumurta sarısı ve mayayı bir kap içerisinde iyice karıştırın ve pürüzsüz kıvamda bir hamur elde edin.

Doğru şekilde mayalanması için yaklaşık 45-50 dakika hamur iki katına çıkana kadar bekletin.

Mayalanmış hamuru tezgaha alın ve yaklaşık 1.5 santimetre kalınlığında açın. Yuvarlak bir kalıp ile parçalar kesin.

Yuvarlak hamurları ise bir tepsiye dizin ve 20-25 dakika tepsi mayalanması için bekletin.

Bu sırada derin bir tencereye aldığını sıvı yağı orta kızgınlık derecesine gelene kadar ıstın.

Ardından kestiğiniz hamur parçalarını kızgın yağda önlü arkalı olmak üzere 5 dakika boyunca kızartın ve altın sarısı rengi almasını sağlayın.

İstediğiniz bir marmelatı ise ister şırınga yardımı isterseniz pasta kreması sıkacağı ile içine doldurun.

İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.